Hier gibt es Cocktails aus reinem Sauerstoff

Saubere Luft ist ein echter Luxus – zumindest in der indischen Metropole Neu Delhi. Die Stadt ist für ihre völlig verdreckte Atmosphäre weltweit berüchtigt.

Enormer Preis

Aufgrund der verdreckten Atmosphäre boomen spezielle Sauerstoff-Cafés wie die "Oxy Bar", in denen die Kunden einmal so richtig durchatmen können.Reiner Sauerstoff in sechs verschiedenen Duftarten – von Lemongrass über Orange, Zimt, Pfefferminz und Lavendel bis zu Eukalyptus – werden in dem Café angeboten.Eine Viertelstunde Luftschnappen kostet dort umgerechnet rund sechs Euro, eine enorme Summe für indische Verhältnisse. Auch hippe Luft-Cocktails werden ausgeschenkt – sie sollen laut Bar besonders gesund sein.