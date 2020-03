Hier gibt es die meisten Coronafälle pro Kopf

Nicht nur bei den absoluten Zahlen (1.240), auch bei den Pro-Kopf-Zahlen führt Tirol die Statistik an. NÖ liegt hier an der sechsten Stelle - 37 sind pro 100.000 Einwohner betroffen.

Nicht nur bei den absoluten Zahlen (1.240 positive Coronafälle mit Stand 24.3., 12 Uhr) liegt das Bundesland Tirol bei den Virusfällen voran, auch bei den Pro-Kopf-Berechnungen führt Tirol klar die Statistik an. 163 Menschen sind pro 100.000 Einwohner erkrankt - an diese Zahlen kommt kein anderes Bundesland heran.Es zeigt sich jedenfalls ein starkes West-Ost-Gefälle. Denn auf Platz zwei in der Pro-Kopf-Statistik folgt Vorarlberg mit 92 erkrankten Corona-Patienten pro 100.000 Einwohner. Dann folgen die Bundesländer Salzburg (76 pro 100.000) und OÖ (knapp 52 pro 100.000).An der fünften Stelle liegt mit Stand Dienstagmittag die Steiermark (41 Fälle pro 100.000 Einwohner) gefolgt von NÖ (37 pro 100.000 Einwohner), Wien (knapp 32 pro 100.000 Einwohner), das Burgenland (knapp 29) und Kärnten (knapp 25).Von den 757.852 Einwohnern in Tirol sind 1.240 Bewohner infiziert, das sind 0,16362 % der Bevölkerung des Bundeslandes.In OÖ gibt es 769 Infizierte bei 1.490.392 Einwohnern, das sind 0,05159 %, in NÖ gibt es 624 Infizierte bei 1.684.623 Einwohnern, das sind 0,03704 %. In Wien gibt es 607 Fälle bei 1.911.728 Einwohnern, das sind 0,03175 %.Die Dunkelziffer ist freilich in der Statistik nicht einberechnet.