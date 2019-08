Hier gibt es für jedes Tor des LASK ein Freibier

In der Spinnerei Traun gibt es für jedes Tor des LASK ein Freibier. Bild: Kein Anbieter/iStock

Wenn der LASK am Mittwoch in Brügge die Sensation schaffen will, zittern auch in Linz Tausende Fans mit. In einem Lokal gibt es Freibier für jedes LASK-Tor.