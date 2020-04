Hier gibt's in Wien Masken zur freien Entnahme

In Wien-Währing hatten Anrainer eine besonders süße Idee: Sie bastelten Mundschutz-Masken und hängten sie im Eingangsbereich ihres Wohnhauses auf.

Das Coronavirus hat die ganze Welt fest im Griff. Obwohl Schutzmasken in Österreich eigentlich nicht üblich waren, sind sie momentan in unserem täglichen Leben kaum mehr wegzudenken.In den Supermärkten herrscht eine Maskenpflicht und in den öffentlichen Verkehrsmitteln wird sie ebenfalls bald eingeführt - alles zum Wohle unserer Gesundheit. Dennoch mangelt es derzeit oft an den sogenannten MNS-Masken. Teilweise werden sie um horrende Summen verkauft, wenn es denn noch welche gibt. In Währing haben sich allerdings unbekannte Wiener genau diese Problematik zu Herzen genommen und bastelten eigens kreierte Masken. Das besondere daran: Sie brachten die Schutzmasken zur freien Entnahme an einem Haustor in der Pötzleinsdorfer Straße an.