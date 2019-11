Hier kannst Du schon jetzt auf der Öffi-Zukunft sitzen

Bis der neue X-Wagen im Wiener U-Bahnnetz unterwegs ist, müssen wir uns noch gedulden. Soweit sein wird es erst 2022. Platz nehmen geht aber trotzdem schon jetzt.

"Bitte alle Einsteigen" heißt es ab sofort im Infocenter der Wiener Linien in der U-Bahnstation Volkstheater (Neubau). Hier können die Wiener schon jetzt – rund drei Jahre bevor die neue U-Bahn unterwegs ist – auf den originalgetreuen Sitzen des zukünftigen X-Wagens Platz nehmen.Welche Sitze in den neuen U-Bahnwagon eingebaut werden, entschieden die Wiener per Voting. Im Frühling 2018 testeten Fahrgäste der Wiener Linien drei Sitz-Varianten, dabei entschied sich die Mehrheit für "Trigon" . Die ersten originalgetreuen Sitze wurden nun in das neue X-Wagen-Vorführmodell im U2xU5 Infocenter der Wiener Linien eingebaut."Als Umweltstadträtin freue ich mich, dass die neuen X-Wagen-Züge im Bereich Energieeffizienz und Nachhaltigkeit neue Standards setzen. Alle Materialien sind zu über 90 Prozent wiederverwertbar und die U-Bahn-Sitze sind aus hochwertig beschichtetem Schichtholz. Und man sitzt wirklich sehr gut und bequem auf den neuen Sitzen", freut sich Öffi-Stadträtin Ulli Sima (SPÖ), die am Montag selbst zum Probesitzen kam.Die Anordnung der Sitze erfolgt in einer Kombination aus den gewohnten Quersitzen mit zusätzlichen Längssitzen an der Außenwand der Züge, sowie Klappsitze. Der Sitz in blau kennzeichnet einen Priority-Sitz und ist für Fahrgäste mit eingeschränkter Mobilität vorgesehen."Die neuen U-Bahnen bieten ein größeres Platzangebot und können dadurch noch mehr Menschen rasch und umweltschonend von A nach B bringen. Wir haben auch die Plätze für Familien mit Kinderwägen erhöht und auf ein höchstes Maß an Barrierefreiheit und Fahrgastkomfort geachtet", sagt Günter Steinbauer, Geschäftsführer der Wiener Linien.Im Laufe der zweiten Jahreshälfte 2020 soll der erste fertiggestellte X-Wagen von Siemens geliefert werden. Dann wird der Prototyp nach zahlreichen Tests und Prüfungen zur Betriebsbewilligung freigegeben. Damit wird voraussichtlich 2022 gerechnet. Ab dann könnte der X-Wagen bereits auf den Linien U1 bis U4, freilich noch mit Fahrer und natürlich bereits mit Fahrgästen unterwegs sein. Ab voraussichtlich 2025 wird der X-Wagen dann erstmals vollautomatisch auf der neuen Linie U5 fahren.Das Infocenter in der Station Volkstheater zeigt eine multimediale und interaktive Ausstellung zum Wiener U-Bahn-Bau – Anfassen und Ausprobieren sind ausdrücklich erwünscht! Alle Details zu Ausstellung und den Öffnungszeiten findest Du online hier