Hier öffnen die nächsten McDonald's-Filialen

Der erste Ansturm auf die Mäcis in ganz Österreich ist vorüber. Nun öffnen nach und nach noch mehr Fast-Food-Restaurants.

Nach wochenlanger Pause haben Anfang dieser Woche die ersten McDrives wieder geöffnet. Zunächst wurden aber nur in ausgewählten Restaurants die Fritteusen angemacht. Bei einigen McDonald's-"M's" ist das Licht noch aus.Das wird sich aber in den nächsten Tagen und Wochen laufend ändern. So haben die Filialen in Judenburg und Knittelfeld bereits bekannt gegeben, dass sie ab dem 30. April wieder Burger und Pommes ausgeben werden.Dort hat man sich besondere Schutzmaßnahmen überlegt, um die Mitarbeiter und Kunden zu schützen. So wird es zum Start Bargeld-Schütten, verlängerte Bankomat-Kassen für kontaktloses Bezahlen sowie eine kontaktlose Übergabe der Bestellung geben. Die Angestellten werden zudem Mund-Nasen-Schutzmasken tragen.Um einem möglichen Ansturm gerecht zu werden, wird es auf den Parkplätzen eigens errichtete Wartezonen geben. So könne der Verkehr entlastet werden, meint Franchisenehmer Andreas Gamsjäger.