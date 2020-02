Hier raste "Mini-Hirscher" zum Kids-Trophy-Sieg

Österreich lechzt nach einem Nachfolger von Superstar Marcel Hirscher. Ein achtjähriger Kärtner löst mit seinen Carving-Schwüngen daher einen regelrechten Ski-Hype aus.

Luca Stocker ist mit nur acht Jahren schon ein ganz Großer. Seine Videos und Instagram-Beiträge gehen in Österreich viral. "Heute" berichtete über den "neuen Hirscher", und den "Mini-Hirscher", der wie sein Idol vom Papa trainiert wird Vor zwei Jahren landete sein Vater und Trainer Roland mit einem Video einen Hit im Netz, der mittlerweile mehr als eine Million Mal angesehen wurde. Er tat nichts anderes, als seinen Sohnemann, damals erst sechs, von hinten beim Skifahren zu filmen.Der kleine Luca hat einen derart schnellen Schwung, dass sich schon damals rasch alle einig waren: Im Kärtner Ort Maria Rain wird ein Rohdiamant geschliffen.Skihersteller Atomic wurde auf das Supertalent aufmerksam, Roland kann als Servicemann schon auf 15 Paar Ski zurückgreifen. Die Familie rückt fünf Mal pro Woche zu Trainings oder Rennen aus. Letztere gewinnt er regelmäßig.So auch im vergangenen November die prestigeträchtige Kids Trophy in Zauchensee. Stocker triumphierte in der "X - Cross Challenge" der U8-Athleten.Oben im Artikel seht ihr das Video. In 34,07 Sekunden Laufzeit könnt ihr euch eine Renn-Kostprobe holen.