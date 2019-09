Hier rettet die Feuerwehr einen Hund aus der Traun

Tierischer Einsatz für drei Feuerwehren aus dem Bezirk Linz-Land. Ein Hund war in der Nähe des Kraftwerks Pucking in die Traun gestürzt, musste gerettet werden.

Die Besitzerin sitzt am Ufer. Vor ihr geht es rund zehn Meter steil bergab in die Traun. Darunter befindet sich die Traun beim nahe gelegenen Kraftwerk Pucking (Bez. Linz-Land).Und aus dem Wasser blickt verzweifelt der Hund der Frau nach oben.Der Vierbeiner war am Samstagnachmittag im Kraftwerksbereich in die abgesenkte Traun gestürzt, konnte sich selbst nicht mehr ans Ufer retten.Das Frauerl verständigte die Einsatzkräfte. Die Feuerwehren aus Pucking-Hasenufer, Traun und Rutzing rückten an. Ein Feuerwehrmann ließ sich zu dem Hund abseilen und brachte das Tier in Sicherheit.Unverletzt konnte der Vierbeiner an sein Frauerl übergeben werden.