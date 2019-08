Hier schwimmt ein Alligator über den Schulweg

Dass sich Alligatoren in Florida wohl fühlen, ist bekannt. Nach den heftigen Regenfällen der letzten Tage fühlen sie sich offensichtlich noch wohler.

Der Regen der letzten Tage hat die Straßen Floridas vielerorts in kleine Schwimmbiotope verwandelt. Nur so konnte es auch passieren, dass in St. Petersburg Roger Light Jr. mit seinem Wagen an einer Verkehrsampel hält, als plötzlich ein etwa 2,5 Meter langer Alligator lässig über die Schulkreuzung "schwimmt". "Wer spielt hier Jumanji?", postet er auf Facebook.Am Samstag wird ein weiterer Alligator in Jacksonville im Nordosten Floridas gefilmt, als dieser versucht, über den Zaun der Naval Air Station zu klettern. Verrückte Tierwelt!(jd)