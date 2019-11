Hier werden Bräute schon vor dem "Ja" glücklich

In ihrem neuen Concept-Store "LoveGlow" in Klosterneuburg bietet Bernadette Sophie Pachler alles, was man als strahlende Braut braucht – vom Boho-Elfenkleid bis zum modernen Jumpsuit.

Romantische Prinzessin, elegante Boho-Elfe, sexy Meerjungfrau oder klassische Diva: Egal welcher Brautkleider-Stil Deiner ist, im neuen Brautmoden-Studio "LoveGlow" von Bernadette Sophie Pachler (37) am Stadtplatz 10 - 11 in Klosterneuburg findest Du sie alle.Mit ihrem Geschäft erfüllte sich die "hoffnungslose Romantikerin" einen langgehegten Lebenstraum, gab dafür sogar ihre Karriere als Architektin auf. Statt Häusern "konstruiert" Pachler nun gemeinsam mit ihren Kundinnen das perfekte Outfit für den schönsten Tag des Lebens."Man sagt, das richtige Kleid findet die Braut. Wir sagen: Im passenden Rahmen wird aus der Suche ein magisches Treffen", umreißt Pachler das Motto ihres Studios. "Bei mir sollen Bräute, egal, wer sie sind, wen sie lieben oder was sie suchen, fündig werden. Die Kundinnen nehmen auf unserem Thron Platz und können sich hier in unserem Showroom von unserer großen Auswahl an traumhaften Brautkleidern verzaubern lassen." Preislich starten die Brautroben bei rund 1.000 Euro. Es gibt aber auch einzelne Stücke der ganz individuellen Mix & Match Kollektionen, die dann deutlich günstiger sind."LoveGlow" soll mehr als ein Brautstudio sein, in dem unzählige Brautkleider in verschiedenen Weiß-, Creme- oder Elfenbeintönen nebeneinander hängen. Hier wird die Verwandlung von der Kundin zur wunderschönen und strahlenden Braut als Erlebnis zelebriert. "Denn der Prinzessinnen-Moment kann nicht oft genug gefeiert werden", schmunzelt Pachler. Das weiß sie auch aus ihrer persönlichen Erfahrung: In ihrer Patchwork-Familie ist die Brautausstatterin bei ihrem Lebensgefährten, Spitzenkoch Oliver Scheiblauer, und drei Söhnen klar in der Minderheit.Konkret läuft das dann so ab: Nachdem ein Termin ausgemacht wurde, öffnet "LoveGlow" exklusiv nur für die "Braut des Tages" und ihre Begleiterinnen und Begleiter. Dann geht es darum, den richtigen Stil zu finden. Als besonderes Service bietet Pachler ein "Wedding-Moodboard" an. "Dabei wird die ganz besondere persönliche Love-Story der Braut gefeiert", erklärt Pachler. Ausgestattet mit Prosecco werden dabei Fragen zu Gesamtkonzept der Hochzeit, Hochzeitsfarben, Motto und der gewählten Location geklärt. "Denn ein stimmiges Gesamtbild ist das, was den Tag so richtig besonders macht und in Erinnerung bleibt", betont die LoveGlow-Chefin.Zwei Brauterlebnis-Pakete stehen zur Auswahl: "Beautiful Sparkle" und "Stunning Glow". Ersteres kostet für eine exklusive Beratung samt Anprobe 100 Euro, die Dauer beträgt zweieinhalb Stunden. Für das "Stunning Glow" inklusive dem "Wedding-Moodboard" werden 200 Euro fällig, die Dauer bleibt mit zweieinhalb Stunden gleich.Um aus einer schönen Braut eine perfekte Braut zu machen, braucht es auch die passenden Accessoires. "Mit Schleier, perfekt abgestimmten Accessoires, Schuhen und Schmuck fließen Freudentränen einfach besser", lacht Pachler. Und hat natürlich ! all diese Stücke im Angebot. Und: "Sollte sich eine Braut oder eine ihrer Begleiterinnen in meine Möbel, meine Deko, unseren Sprudel oder unsere Leckereien verlieben, dürfen auch diese erstanden werden".Wem der Weg nach Klosterneuburg zu weit ist, kann sich Sophie's Brautmode am 23. und 24. November jeweils von 10 bis 18 Uhr beim Hochzeitsfestival "Wedding Sparkle" in der Wiener Albertina ansehen.