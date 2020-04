Hier werden Corona-Rebellen mit Baggern vertrieben

Um die Distanzregeln im Skatepark von Venice Beach durchzusetzen, hat sich Los Angeles eine spezielle Maßnahme ausgedacht.

Was tun, wenn sich Skater nicht an die Ausgangsbeschränkung halten? Im Skatepark von Venice Beach in Los Angeles tummelten sich auch nach der Ausgangssperre die Freizeitsportler. Sie ignorierten die Warnschilder und respektierten die Distanzregeln nicht. Die Stadt entschied sich deshalb für eine rigorose Maßnahme: Sie ließ die Bagger auffahren.Die Maschinen füllten den Skatepark mit Sand und machten ihn damit unbrauchbar. Auf Social haben die meisten User kein Verständnis dafür: "Warum so extreme Maßnahmen?", fragt einer.Tage zuvor sorgte die gleiche Aktion nur 50 Kilometer südlich von Los Angeles für Unmut. In San Clemente ließ die Verwaltung ebenfalls ihren Skatepark zuschütten. Nur informierte sie zuvor nicht einmal deren Betreiber.