Hier wird Corona-Wiener in Spezialklinik überstellt

Der 72-jährige Wiener, der am Donnerstag positiv auf das Coronavirus getestet wurde, wurde gegen 12.30 Uhr ins Kaiser-Franz-Josef-Spital in Favoriten überstellt. "Heute" war vor Ort.

Das Coronavirus hat am Donnerstag – wie berichtet – Wien erreicht! Ein 72-jähriger Mann wurde in der Wiener Rudolfsstiftung positiv auf COVID-19 getestet – angeblich soll er bereits seit mehreren Tagen dort stationär behandelt worden sein. Der Patient wurde isoliert und am frühen Donnerstagnachmittag ins Kaiser-Franz-Josefs-Spital überstellt.-Reporter Florian Horcicka war in Wien-Landstraße vor Ort und berichtet, dass der Patient bei einem Hinterausgang des Spitals von einem Rettungswagen abgeholt wurde. "Alle Sanitäter und Ärzte trugen Masken und Schutzanzüge."Mit einem Notarzt- und einem Rettungswagen, jedoch ohne Polizeieskorte, ging es dann von der Landstraßer Hauptstraße über den Gürtel mit Blaulicht zum Kaiser-Franz-Josef-Spital in Favoriten. Vor Ort angekommen, wurde der Patient schon von einem Ärztestab erwartet und auf eine Isolierstation gebracht.hat sich bewusst dazu entschieden, der Öffentlichkeit transparent zu zeigen, wie professionell unsere Behörden, die Ärzte und die Rettungskräfte im Falle einer COVID-19-Diagnose agieren – es besteht kein Grund zur Panik. Um die Privatsphäre von Patient und Einsatzteam zu wahren, wurden sämtliche Bilder von der Redaktion unkenntlich gemacht.Das Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) bestätigte gegenüberdas positive Ergebnis des Corona-Tests. Noch in den nächsten Stunden soll es im Rathaus eine Pressekonferenz dazu geben.wird live berichten!