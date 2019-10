Hier würde ÖFB bei EM 2020 Quartier beziehen

Ein Punkt fehlt dem ÖFB-Team noch zur Quali für die EM 2020. Die Planungen laufen auf Hochtouren. So gut wie fix: Arnautovic und Co. schlagen im Burgenland ihr EM-Quartier auf.

Noch fehlt Österreich ein Punkt zur Qualifikation für die EURO 2020. In dieser Form dürfte der im Heimspiel gegen Nordmazedonien (16. November) oder im Auswärtsspiel in Lettland (19. November) nur noch Formsache sein. Es wäre die dritte Teilnahme des heimischen Fußball-Nationalteams bei einer EM-Endrunde nach 2008 und 2016.Am 12. Juni 2020 wird in Rom die Fußball-EM angepfiffen. Die Endrunde wird erstmals in zwölf Ländern stattfinden.Im Hintergrund laufen die ÖFB-Planungen bereits seit Monaten auf Hochtouren. Die Europameisterschaft findet quer über den Kontinent verteilt statt. Entsprechend schwierig ist es, vorab den idealen Standort für das "Basis-Camp" zu finden.Am 30. November werden bereits die Gruppen ausgelost. Im Idealfall erfährt Österreich also an diesem Tag, in welchen beiden Städten 2020 die drei Vorrunden-Spiele ausgetragen werden.Gruppe A ist beispielsweise in Rom und Baku angesiedelt, Gruppe B in St. Petersburg und Kopenhagen. Am besten für die Fans: ganz klar Gruppe F – mit München und Budapest.Gruppe A: Rom (It) und Baku (Ase)Gruppe B: St. Petersburg (Rus) und Kopenhagen (Dän)Gruppe C: Amsterdam (Nl) und Bukarest (Rum)Gruppe D: London (GB) und Glasgow (Sco)Gruppe E: Bilbao (Sp) und Dublin (Irl)Gruppe F: München (D) und Budapest (Ung)Als nahezu gesichert gilt, dass das ÖFB-Team bei einer erfolgreichen Quali seine Zelte in der Heimat aufschlagen wird. Alles spricht dabei für das Burgenland – auch aufgrund der Partnerschaft mit dem ÖFB. Bad Tatzmannsdorf und Stegersbach gelten als Favoriten.Es sei denn, das Los fällt auf Gruppe D (London und Glasgow) – in diesem Fall würde ein Quartier auf der Insel Sinn ergeben.