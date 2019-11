Hilaria Baldwin erleidet 2. Fehlgeburt in diesem Jahr

Alec Baldwin und seine Frau Hilaria sind am Boden zerstört. Die 35-Jährige hat innerhalb weniger Monate ihr zweites Kind verloren.

Erst im April hatte Hilaria Baldwin eine Fehlgeburt erlitten, nur wenige Monate später wurde sie erneut schwanger. Doch auch diesmal konnte das ungeborene Baby leider nicht überleben.Diese traurige Nachricht verkündete die 35-Jährige mit einem herzzerreißenden Video auf Instagram, das sie mit ihrer kleinen Tochter Carmen zeigt. "Wir sind sehr traurig, euch mitteilen zu müssen, dass wir unser Baby im 4. Monat verloren haben", schreibt sie dazu. "Ich bin wirklich am Boden zerstört. Das habe ich nicht erwartet, als ich heute zur Untersuchung ging", erklärt die Ehefrau von Schauspieler Alec Baldwin in dem kurzen Clip.Immer wieder drückt Carmen ihrer Mutter ein Bussi auf die Wange: "Wir sind zwar nicht okay, aber das wird schon. Wir sind mit unseren vier gesunden Babys sehr glücklich und werden das auch immer im Auge behalten. Im Moment bin ich sehr verzweifelt", so Hilaria.Hilaria und Alec Baldwin haben vier gemeinsame Kinder: Carmen (5), Rafael (3), Leonardo (2) und Romeo (17 Monate).