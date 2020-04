4 Monate nach Fehlgeburt: Hilaria ist schwanger

Nach zwei Fehlgeburten im vergangenen Jahr erwartet Hilaria Baldwin wieder ein Baby.

2019 war für Hilaria Baldwin ein hartes Jahr. Sie hatte gleich zwei Fehlgeburten, eine im April und eine im November. Jetzt ist sie erneut schwanger. Die gute Nachricht teilte sie ihren Fans via Instagram mit."Ton an... Ich überlasse das Sprechen dem Baby, denn mir fehlen die Worte, um auszudrücken, wie wir uns durch diesen Ton fühlen. Ich habe gerade die großartige Nachricht erhalten, dass bei diesem kleinen Zwerg alles in Ordnung und alles gesund ist. Ich wollte dies mit euch teilen. Auf ein Neues", schrieb die Yoga-Expertin zu dem Video, auf dem sie ein Ultraschallgerät an den Bauch hält.Für Hilaria und Alec Baldwin ist es das fünfte gemeinsame Kind. Das Paar ist seit 2012 verheiratet.