Hinsehen oder nicht? So tut Spritze weniger weh

Alleine bei dem Gedanken an eine kleine Spritze bekommen viele Menschen schon Schweißperlen an der Stirn. Und um ehrlich zu sein, gibt es auch wirklich angenehmere Dinge, als eine Spritze in den Arm zu bekommen.Um weniger Qualen beim Pieksen erleiden zu müssen, haben einige schmerzempfindliche Personen aber einen kleinen Trick: Sie drehen einfach den Kopf zur Seite, um die Spritze nicht sehen zu müssen.Doch tut es wirklich weniger weh, wenn wir die Spritze nicht sehen und einfach starr in eine Richtung blicken und dabei an etwas Schönes denken?Eine Neurowissenschafterin hat sich mit der Frage genauer beschäftigt und kennt die Lösung.