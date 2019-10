Hirsch geht auf Besucher in Nationalpark los

In einem Nationalpark im US-Bundesstaat Colorado sind zwei Menschen von einem Hirsch angegriffen worden. Ein Besucher filmte die Szene.

Dramatische Szenen spielten sich im Nationalpark "Rocky Mountain National" in der Ortschaft Estes Park in Colorado ab.Ein wilder Hirsch geht plötzlich auf zwei Menschen los und bedroht sie mit seinem Geweih. Ein Besucher hielt den Moment mit seiner Kamera fest und stellte die Aufnahmen auf Facebook.Auf dem Video ist zu sehen, wie das Tier zunächst mit gesenktem Kopf einen Mann verfolgt. Der Besucher kann aber noch über eine Steinbank springen und sich so in Sicherheit bringen.Bei dem Sprung fällt allerdings eine daneben stehende Frau zu Boden. Der Hirsch lässt von dem Gast ab und geht nun auf die Frau los.Immer wieder stößt das Tier mit seinem Geweih gegen die am Boden liegende Besucherin. Glücklicherweise kann sie sich aber mit ihren Beinen gegen den Wild stemmen.Umherstehende Gäste können nur zusehen, denn ein Eingreifen würde sie selbst in Lebensgefahr bringen. Schließlich lässt der Hirsch von der Frau ab.Nur kurze Zeit später trifft ein Park-Ranger mit seinem Fahrzeug ein und stellt sich genau zwischen den Hirsch und den Besuchern, um diese vor weiteren Angriffen zu schützen.Medienberichten zufolge erlitten die beiden Personen bei dem Angriff leichte Verletzungen. Warum das Tier die Besucher attackiert hatten, ist nicht bekannt und wird nun untersucht.