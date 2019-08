Hirscher hört auf! Seine Fabel-Karriere in Bildern

Marcel Hirscher beendet seine Karriere. Hier seht ihr die Höhepunkte seiner unnachahmlichen Laufbahn zum Durchklicken.

Die Fans stehen unter Schock. Am Freitag sickerte durch: Nächste Woche wird Marcel Hirscher seinen Rücktritt offiziell verkünden. Seine Entscheidung steht fest.Am Mittwoch wird er das vor den Augen und Ohren der ganzen Sportwelt zur Primetime verkünden. Sogar amerikanische Medien wie CNN und die New York Times haben sich angekündigt, nach Salzburg anzureisen.Mit Hirscher geht Österreichs größter Sportler in Pension. Seine Highlights seht ihr Folgend in der Diashow. ( Alle Hintergründe zum Rücktritt und der Pressekonferenz kommende Woche findet ihr hier. (SeK)