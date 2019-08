Hirscher verrät live in ORF zur Primetime Zukunft

Rücktritt oder Weiterfahren? Marcel Hirscher überlegte lange, wie es mit ihm weitergehen soll. Nun hat er sich festgelegt – und gibt seine Entscheidung live im ORF zur besten Sendezeit bekannt.

Der Tag der Entscheidung naht! Am 4. September gibt Marcel Hirscher in Salzburg seine Zukunftspläne bekannt. Das verriet ÖSV-Boss Peter Schröcksnadel "Heute" bereits am Dienstag exklusiv Nun sind weitere Details bekannt. Hirscher wählt für seinen Auftritt die große Bühne. Er wird zur besten Sendezeit am Abend live im ORF verraten, ob er seine Ski an den Nagel hängt, oder ob er seiner einzigartigen Karriere ein weiteres Kapitel hinzufügt. Dass die Entscheidung zur Prime Time fällt, heizt die Spekulationen um einen möglichen Rücktritt an.Hirscher wollte ursprünglich bereits am 6. August Einblick in seine Gedankenwelt geben. Einen lange angesetzten Medien-Termin sagte er damals ab.Der 30-Jährige hat acht Mal in Folge den Ski-Gesamtweltcup erobert. Er hält bei sieben WM-Goldenen und zwei Olympia-Siegen. 67 Mal hat er im Weltcup triumphiert. Am 4. September erfährt die Welt, ob er die Rekord-Marke (87) von Legende Ingemar Stenmark in Angriff nimmt.(ee)