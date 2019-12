Hitlerhaus wird für zwei Millionen Euro umgebaut

Nach dem Beschluss, dass in das Geburtshaus von Adolf Hitler in Braunau eine Polizeidienststelle kommen wird, beginnen nun die Vorbereitungen.

Das Hitler-Geburtshaus





Das Geburtshaus Adolf Hitlers befindet sich in der oberösterreichischen Stadt Braunau am Inn und hat die Adresse Salzburger Vorstadt 15. Als Bürgerhaus steht es per Bescheid wegen seiner Bausubstanz aus dem 17. Jahrhundert und seiner Bedeutung als Biedermeierhaus im Kontext der Braunauer Altstadt unter Denkmalschutz.



Das ehemalige Braugasthaus mit Nebengebäuden und Mietwohnungen, unter Adolf Hitler ein Kulturzentrum seiner Partei, wird vom Eigentümer, der Republik Österreich – Bundesministerium für Inneres – nicht genutzt. Im November 2019 kündigte Innenminister Wolfgang Peschorn an, dass das Haus umgestaltet und durch die Polizei genutzt werden soll.



Ob Adolf Hitler im bestehenden Vorderhaus oder im schon lange demolierten Hinterhaus geboren wurde, ist unter Historikern umstritten. (Quelle: Wikipedia)

Jahrelang wurde diskutiert und gestritten, was mit dem Hitlerhaus in Braunau passieren soll. Nachdem der Nationalrat im Jahr 2016 die Enteignung des Hauses beschlossen hatte, bekämpfte die Besitzerin diese, wollte zudem eine hohe Entschädigung. Im August dieses Jahres war die Frau endgültig beim Obersten Gerichtshof abgeblitzt.Danach wurde beschlossen, dass in dem Gebäude künftig die Polizei untergebracht wird. Dazu müssen die Räumlichkeiten allerdings umgebaut und adaptiert werden.Rund zwei Millionen Euro soll der Umbau kosten. Wie die Salzburger Nachrichten nun berichten, startet in Kürze der Architektenwettbewerb (europaweit), sprich es wird eine entsprechende Ausschreibung geben, wie das Innenministerium bestätigt.Die Einreichfrist endet am 30. April, Mitte Mai soll dann das Siegermodell präsentiert werden. Die Arbeiten an dem Gebäude sollen bis spätestens 2022 beendet sein.