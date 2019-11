HIV-geheilte Frau zu Gast bei Arabella

Anlässlich des Welt-AIDS-Tages am Sonntag begrüßt Arabella Kiesbauer in ihrer Sendung die Oberösterreicherin Schirin Bogner, deren HI-Virus heute nicht mehr nachweisbar ist.

Ihre Geschichte gibt sooo viel(en) Hoffnung: Als Schirin Bogner 1985 in Aschach (OÖ) geboren wurde, steckte sie sich bei ihrer Mutter mit dem HI-Virus an. Die Ärzte gaben ihr vier Jahre zu leben. Aber Schirin gab nie auf, auch nicht, als bei ihr mit zehn Jahren AIDS ausbrach.Ähnlich schlimm wie die Krankheit war für Schirin die gesellschaftliche Ausgrenzung. Aber ihr Wille und der medizinische Fortschritt versetzten Berge. Heute ist Schirin verheiratet, macht viel Sport, der Virus nicht mehr nachweisbar.Anlässlich des Welt-AIDS-Tages am Sonntag ist die 34-Jährige am Dienstag (21 Uhr) zu Gast in der "Arabella Kiesbauer Show" auf Puls 24. Weitere Gäste sind Gery Keszler und Evergreen Chris Lohner.