Hochschwangere Amber Rose feiert ihr "Hoe Life"

In einem engen Shirt samt passenden, winzigen Bikini-Höschen posierte Amber Rose für ihre Fans. "When ur 8 months Pregnant but Hoe is still life", kommentierte das Model das Bild. Leicht zu übersetzen ist das nicht, hat man erst den "Wenn du im achten Monat schwanger bist"-Teil hinter sich. "Hoe is Life" bedeutet so viel wie "Schlampe fürs Leben", wobei der Begriff "Schlampe" in diesem Fall nicht negativ konnotiert ist. Männer bekommen auch noch anno 2019 eine moralische und sexuelle Freizügigkeit zugesprochen, die bei Frauen hingegen häufig als verwerflich wahrgenommen wird. "Hoes" lassen sich das allerdings nicht gefallen und beanspruchen die Rechte der Männer für sich.Amber Rose meint den Spruch zumindest teilweise als Scherz (Smiley inklusive). Wirklich zügellos kann man im hochschwangeren Zustand schließlich nicht mehr leben.Das Model erwartet übrigens einen Buben. Mit ihrem Ex Wiz Khalifa hat Amber Rose bereits einen 6-jährigen Sohn, der in Kürze ein Brüderchen bekommen wird. Der Vater des Kleinen ist Alexander "AE" Edwards. Rapper ist er zwar nicht, betreut diese aber in einer Führungsposition in der Plattenfirma Def Jam.(lfd)