Hochsommerliches Wetter zum Muttertag in NÖ

Das Muttertagswochenende bringt viel Sonnenschein und am Sonntag sogar bis zu 29 Grad nach Niederösterreich.

Der Start ins Wochenende beginnt Niederösterreich teilweise noch schleppend, es bleibt zwar warm, aber am Samstag kann sich die Sonne bis Mittag nur teilweise durchsetzen, die Prognose lässt auch noch ein paar Regenschauer befürchten. Vor allem im Süden und im Waldviertel könnte es feucht werden.Bei Temperaturen von 19 bis 26 Grad ist aber auch schon der Samstag recht sommerlich. Richtig hochsommerlich soll es dann am Sonntag werden. Denn am Muttertag gibt die Sonne laut Prognose alles.22 bis 28 Grad werden erwartet, womöglich sind sogar 29 drinnen. Nur einzelne Wolken ziehen unter Tags durch, erst am Nachmittag kann es dann vor allem im Westen des Bundeslandes etwas finsterer werden und auch Gewitter sind möglich.