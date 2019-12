Höchstbegabter Laurent (9) stoppt sein Studium

Laurent Simons aus den Niederlanden hat mit 8 Matura gemacht und anschließend sein Studium begonnen. Jetzt stoppte er das Studium – jedoch unfreiwillig.

Er wurde in den vergangenen Monaten mit Albert Einstein und Stephen Hawking verglichen, gilt als das neue Wunderkind. Jetzt musste Laurent Simons sein Studium an der TU Eindhoven stoppen – die Hintergründe:Offenbar wollen Laurents Eltern beim Studium noch mehr Tempo machen, um einen Rekord zu brechen, doch: Die TU Eindhoven lässt dies aber nicht zu. Laut Angaben der Universitätsleitung wollten die Eltern, dass Laurent sein Examen vor seinem 10. Geburtstag im Dezember abschließt. Das ist jedoch nicht möglich, weil Laurent dafür noch einige Prüfungen ablegen muss. Nach Zeitplan der Universität sollte Laurent erst Mitte 2020 sein Abschlusszeugnis bekommen.Die Eltern sehen das natürlich anders: Sie glauben, dass die TU Eindhoven Laurent ohne Grund länger festhalten wolle. Die Uni dementiert das. Laut Universitätsleitung hätte noch nie zuvor ein Student so viel Begleitung bekommen wie Laurent. Es wäre noch immer außerordentlich schnell, wenn Laurent das Studium von normalerweise drei Jahren in zehn Monaten absolviert.Laurent ist hochbegabt, hat einen IQ von 145. Für die Grundschule hat er nur zwei Jahre gebraucht, für die Mittelschule 1,5 Jahre. Er steht jetzt kurz vor seinem Bachelor-Abschluss. Wo er jedoch sein abgebrochenes Studium fortsetzen wird, ist noch nicht entschieden. Falls er, wie von seinen Eltern gewünscht, noch im Dezember seine Bachelorprüfung ablegt, wird er der jüngste Hochschulabsolvent. Den bisherigen Rekord hält Mike Kevin Kearney: Er war zum Zeitpunkt seines Abgangs von der Uni of South Alabama zehn Jahre alt.