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Eine Hochzeit in Bayern endete mit einem Polizeieinsatz. (Symbolbild)
Eine Hochzeit in Bayern endete mit einem Polizeieinsatz. (Symbolbild)
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Jetzt starten Ermittlungen

Hochzeit endet mit Polizei und ausgeschlagenem Zahn

Ein Hochzeitskorso in Freilassing (D) eskalierte am Samstagabend: Zwei Gäste gerieten aneinander, einer verlor dabei einen Zahn.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
04.10.2026, 13:27
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Was als fröhliche Feier geplant war, endete in Freilassing (Bayern, Berchtesgadener Land) mit einem Polizeieinsatz.

Am Samstagabend kam es bei einem Hochzeitsautokorso im Bereich der Rupertusstraße zu einem handfesten Streit zwischen zwei Gästen.

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Zahn ausgeschlagen bei Auseinandersetzung

Nach Angaben der Bayerischen Polizei schlug ein 31-jähriger Norweger einem 30-jährigen Syrer mit der Faust einen Zahn aus. Ob es sich dabei um Notwehr gehandelt hat, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Weil die Situation vor Ort zunächst unübersichtlich war, rückten insgesamt fünf Polizeistreifen aus Freilassing und Traunreut an.

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Die Beamten konnten die beiden Männer aus dem Landkreis Traunstein rasch identifizieren und vorläufig festnehmen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder freigelassen.

Mehrere Verfahren eingeleitet

Die Polizeiinspektion Freilassing leitete mehrere Ermittlungsverfahren ein, darunter wegen Körperverletzung und Bedrohung. Auch die zuständigen Ausländerbehörden wurden über den Vorfall informiert.

red,04.10.2026, 13:27
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