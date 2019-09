Hochzeitsgesellschaft stellt sich gegen Polizei

Polizeibeamte wurden Samstagnachmittag nach Simmering zu einem Streit auf offener Straße zwischen einem Gast einer Hochzeitsgesellschaft und einem Autofahrer gerufen.

Gegen 16.35 Uhr wählte der Pkw-Lenker den Notruf der Wiener Polizei. Am Telefon gab er an, dass ein Hochzeitsgast gerade auf die Motorhaube seines Wagens eingeschlagen und diese dabei beschädigt habe.Vor Ort in der Grillgasse angekommen, bekamen es die Beamten mit einem aggressiven, jungen Mann zu tun. Während der Sachverhaltsaufnahme rastete der Beschuldigte aus, beschimpfte die Polizisten und versuchte in weiterer Folge auch sie fortlaufend zu stoßen.Weil sich der Mann nicht beruhigen konnte, wurde die Festnahme ausgesprochen. Weitere Hochzeitsgäste wollten die Festnahme jedoch verhindern und bedrängten die Beamten, sodass sie den Einsatz von Pfefferspray androhen mussten.Diese Maßnahme zeigte Wirkung, die Personen hielt Abstand und die Festnahme des 21-jährigen Österreichers konnte schlussendlich durchgeführt werden. Der Mann befindet sich in Haft.