"Hocus Pocus": Musical-Regisseur für Teil 2 fix!

Bette Midler, Sarah Jessica Parker und Kathy Najimy sorgen als Kult-Hexen bald wieder für höllischen Halloween-Spaß.

Über 25 Jahre haben Fans der Halloween-Komödie "Hocus Pocus" auf eine Fortsetzung warten müssen, aber Disney hat die Wünsche endlich erhört: Der Höllenspaß rund um die Sanderson-Hexenschwestern Winifred (Bette Midler), Sarah (Sarah Jesscia Parker) und Mary (Kathy Najimy) wird auf der Streaming-Plattform Disney+ in die nächste Runde gehen.Auf dem Regie-Ressel wird Adam Shankman Platz nehmen, der bereits mit der Musical-Verfilmung von "Hairspray" (s)ein magisches Händchen bewies und in "Rock of Ages" schon Superstar Tom Cruise auf die Showbühne schickte. Shankman übernimmt für Kenny Ortega, der 1993 den ersten Teil von "Hocus Pocus" inszenierte und davor unter anderen für die Choreographie in "Dirty Dancing" und in Madonnas "Material Girl"-Musikvideo verantwortlich zeichnete.