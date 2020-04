Hofer ändert Öffnungszeit nun österreichweit

Der Diskonter Hofer macht einen Schritt nach vorne, "um sich langsam wieder in Richtung Normalität zu bewegen". Nun werden österreichweit die Öffnungszeiten geändert.

"Auf vielfachen Kundenwunsch" verlängert Hofer die Öffnungszeit seiner Filialen auf 19 Uhr unter der Woche und auf 18 Uhr an Samstagen. "Es gelten weiterhin die kommunizierten Hygiene-Maßnahmen, um den Kunden ein sicheres und stressfreies Einkaufen zu ermöglichen", heißt es. So haben nach den ersten Hofer-Filialen in Wien und Niederösterreich seit vergangener Woche nun ab Montag, dem 27. April, wieder alle Filialen in ganz Österreich offen.Es wird weiterhin an der Initiative der "Einkaufsstunde für Risikogruppen" festgehalten, bei der empfohlen wird, die Filialen von 8 Uhr bis 9 Uhr für Risikogruppen freizuhalten. Hofer bittet seine Kunden, dies auch einzuhalten. Zudem gelten weiter die Maßnahmen der Regierung wie Sicherheitsabstand, Maskenpflicht beim Einkauf und eine verpflichtende Verwendung eines Einkaufswagens in den Filialen.Einen besonderen Dank spricht Hofer seinen Mitarbeitern aus. Dass man die Versorgung für das tägliche Leben sicherstellen könne, sei "vor allem durch den unermüdlichen Einsatz und die herausragende Arbeit sämtlicher Mitarbeiter aller Unternehmenseinheiten möglich". Besonders die Mitarbeiter hätten einen starken Zusammenhalt in der herausfordernden Zeit – mit einem "stets freundlichen Lächeln auf den Lippen".