i Barbara Barrie APA-Images / Everett Collection / ©Warner Bros Selbstbestimmtes Sterben Hollywood-Star Barbara Barrie mit 95 gestorben Die Oscar-nominierte Schauspielerin Barbara Barrie ist mit 95 Jahren verstorben. Sie wählte nach einer Krebsdiagnose den assistierten Suizid. Von Heute Entertainment 29.10.2026, 13:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die US-Schauspielerin Barbara Barrie ist am Mittwoch in ihrem Haus in Manhattan verstorben. Die 95-Jährige hatte sich nach einer Krebsdiagnose im Endstadium für den assistierten Suizid entschieden.

Ihre Tochter Jane Harnick bestätigte den Tod gegenüber der New York Times. Bei der Darstellerin war 2014 zudem eine idiopathische Lungenfibrose festgestellt worden, eine chronische Erkrankung des Lungengewebes.

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Nach Angaben von TAG24 war Barrie unheilbar an Krebs erkrankt. Der Tod der Schauspielerin sei medizinisch unterstützt worden.

Karriere von den 1950ern bis heute

Barbara Barrie begann ihre Karriere bereits in den 1950er-Jahren. Ihr Filmdebüt gab sie 1956 in dem Klassiker "Giganten" neben Elizabeth Taylor und James Dean.

1964 wurde sie bei den Filmfestspielen in Cannes als beste Schauspielerin ausgezeichnet. 1979 erhielt sie eine Oscar-Nominierung als beste Nebendarstellerin für "Vier irre Typen - Wir schaffen alle, uns schafft keiner".

Am Broadway ergatterte sie 1971 eine Tony-Nominierung für das Musical "Company". Im TV war sie von 1997 bis 2000 als Großmutter von Susan in der gleichnamigen Sitcom mit Brooke Shields zu sehen.

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Familie und Vermächtnis

Barbara Barrie hinterlässt ihre Kinder Jane und Aaron Harnick, die sie mit ihrem 2007 verstorbenen Ehemann Jay Harnick bekommen hatte. Neben der Schauspielerei war sie auch als Autorin für Kinder- und Jugendbücher tätig.