Hollywood-Legende Stacy Keach mit 85 gestorben

Die Filmwelt trauert um einen ihrer markantesten Darsteller: Stacy Keach ist am Dienstag im Alter von 85 Jahren in seinem Haus im polnischen Magdalenka gestorben. Der US-Schauspieler erlag einem schweren Herzleiden.
Seine Ehefrau Malgosia Keach bestätigte den Tod ihres Mannes. "Er hat lange und schwer gegen eine ernsthafte Herzerkrankung und Herzinsuffizienz gekämpft", erklärte sie.
"Stacy war nicht nur ein legendärer Schauspieler, der von Zuschauern auf der ganzen Welt bewundert und geliebt wurde, sondern auch mein geliebter Ehemann, mein Weggefährte und das Herz unserer Familie", so die Witwe laut rtl.de.
Besonders bekannt wurde Keach durch seine Rolle als Privatdetektiv Mike Hammer in der gleichnamigen CBS-Serie. Für diese Darstellung wurde er 1985 für einen Golden Globe nominiert. Zuletzt war er in der Serie "Blue Bloods" zu sehen.
Auf der Kinoleinwand glänzte Keach in Filmen wie "Fat City" (1972), "American History X" (1998) und "Das Bourne Vermächtnis" (2012). Seine letzte Rolle spielte er 2025 im Film "Jay Kelly" an der Seite von George Clooney und Adam Sandler.
2019 erhielt Keach einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. Der in Georgia geborene Schauspieler stammte aus einer Künstlerfamilie – seine Mutter war Schauspielerin, sein Vater Theaterregisseur.
Stacy Keach hinterlässt seine Ehefrau Malgosia sowie die gemeinsamen Kinder Karolina und Shannon.