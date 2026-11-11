i Stacy Keach APA-Images / Action Press / AdMedia "Mike Hammer"-Star Hollywood-Legende Stacy Keach mit 85 gestorben Der US-Schauspieler Stacy Keach ist mit 85 Jahren einem Herzleiden erlegen. Er wurde durch seine Rolle als Privatdetektiv Mike Hammer bekannt. Von Heute Entertainment 11.11.2026, 08:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Filmwelt trauert um einen ihrer markantesten Darsteller: Stacy Keach ist am Dienstag im Alter von 85 Jahren in seinem Haus im polnischen Magdalenka gestorben. Der US-Schauspieler erlag einem schweren Herzleiden.

Seine Ehefrau Malgosia Keach bestätigte den Tod ihres Mannes. "Er hat lange und schwer gegen eine ernsthafte Herzerkrankung und Herzinsuffizienz gekämpft", erklärte sie.

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"Stacy war nicht nur ein legendärer Schauspieler, der von Zuschauern auf der ganzen Welt bewundert und geliebt wurde, sondern auch mein geliebter Ehemann, mein Weggefährte und das Herz unserer Familie", so die Witwe laut rtl.de.

Unvergessliche Rollen in Film und Fernsehen

Besonders bekannt wurde Keach durch seine Rolle als Privatdetektiv Mike Hammer in der gleichnamigen CBS-Serie. Für diese Darstellung wurde er 1985 für einen Golden Globe nominiert. Zuletzt war er in der Serie "Blue Bloods" zu sehen.

Auf der Kinoleinwand glänzte Keach in Filmen wie "Fat City" (1972), "American History X" (1998) und "Das Bourne Vermächtnis" (2012). Seine letzte Rolle spielte er 2025 im Film "Jay Kelly" an der Seite von George Clooney und Adam Sandler.

Stern auf dem Walk of Fame

2019 erhielt Keach einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. Der in Georgia geborene Schauspieler stammte aus einer Künstlerfamilie – seine Mutter war Schauspielerin, sein Vater Theaterregisseur.

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Stacy Keach hinterlässt seine Ehefrau Malgosia sowie die gemeinsamen Kinder Karolina und Shannon.