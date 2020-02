Feuer am Sirius-Hochhaus in der Wiener Seestadt

Das Sirius-Hochhaus in der Seestadt ist in Brand.

Sirenen, Blaulicht, dichte Rauchschwaden – Mittwochabend kam es zu einem Brand im Sirius-Hochhaus in der Wiener Seestadt. Die Einsatzkräfte sind vor Ort. Es konnte "Brand aus" gemeldet werden.

Sirius-Hochhaus in Wiener Seestadt in Brand

Werde Whatsapp-Leserreporter unter der Nummer 0670 400 400 4 und kassiere 50 Euro!

Laut-Leserreporter brannte am Mittwochabend gegen 18.40 Uhr das Sirius-Hochhaus in der Janis-Joplin Promenade in der Seestadt in Wien-Donaustadt.Laut Wiener Feuerwehr sollen Baumaterialien des fast fertigen Gebäudes zu brennen begonnen haben. Momentan wird noch nach Glutnestern gesucht. Verletzte gab es gottlob nicht.In einer ersten Version dieses Artikels wurde berichtet, dass es sich beim Brandobjekt um das berühmte Holzhochhaus in der Wiener Donaustadt handeln soll. Diese Information bestätigte sich im Zuge der weiteren Recherchen nicht.bedauert den Irrtum.