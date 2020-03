Home Office und Kinder: So schaffst du den Spagat

Schulen und Kindergärten schalten ab morgen auf Notbetrieb um, die Kinder sind daheim, daneben arbeiten viele nun im Home Office. So klappt der Spagat.

Die Corona-Krise ist eine Herausforderung. Der Alltag ändert sich radikal. Wie schafft man daheim den Spagat zwischen Home Office und Kindern, zwischen Mail und Malbuch?Die SOS-Kinderdorf-Mitarbeiterinnen Christina Kern (Altmünster) und Heidemarie Stuck (Moosburg) haben SOS-Familientipps für Eltern zusammengestellt. Hier die Zusammenfassung:Angst ist ansteckend. Wenn du selbst ruhig bleibst, gibt das deinem Kind Sicherheit. Erkläre in Ruhe, dass eine Zeit lang die Schule nicht zu besuchen dazu beiträgt, dass sich möglichst wenige Menschen anstecken.Vermittle deinem Kind, dass die schulfreie Zeit keine Ferien sind. Etwas länger schlafen als sonst ist kein Problem – ein strukturierter Tagesablauf ist jedoch sehr wichtig.Geht gemeinsam die Aufgaben durch, die von der Schule mitgegeben wurden, plant fixe Zeiten ein, zu denen diese bearbeitet werden.Unterstütze dein Kind, soziale Kontakte digital aufrecht zu erhalten. Zum Beispiel Skypen mit der besten Freundin oder regelmäßig mit der Oma über WhatsApp telefonieren.Selbst erfundene Spiele können die Zeit daheim zu einem Abenteuer machen. Wie wäre es mit einer Verkleide-Ecke, in der dein Kind in bunte Stücke aus dem Kleiderschrank, in Schuhe oder ausgediente Hüte schlüpfen kann?Auch eine Schatzsuche in der Wohnung bringt Spaß. Wenn du Kuscheltiere, Legosteine oder kleine Naschereien versteckst, können sich vor allem jüngere Kinder eine ganze Zeit lang in eine spannende Suche vertiefen.Beziehe deine Kinder in den Alltag mit ein. Je nach Alter können Kinder kleine Aufgaben im Haushalt übernehmen oder beim Kochen helfen. Und fast nichts schmeckt so gut wie ein gemeinsam gebackener Kuchen.Basteln ist ein toller Zeitvertreib und kommt im hektischen Alltag oft zu kurz. Leere Klopapierrollen werden mit bunten Papier-Ohren, Draht-Schnurrbarthaaren und Watte-Schwänzchen zu kleinen Osterhasen und aus einfachem Salzteig können Herzen oder Tiere als Tisch-Deko für den Ostersonntag entstehen.Wenn du im Home Office arbeitest, kannst du dir gemeinsam mit deinem Kind Ziele stecken. Setzt euch zusammen an den Tisch und legt Aufgaben fest. Zum Beispiel 40 Minuten, um Mails zu beantworten während dein Kind eine Schulaufgabe löst. Danach gibt es eine gemeinsame Pause und dann folgt das nächste Ziel.Bevor deiner Familie die Decke auf den Kopf fällt, bau eine Höhle daraus. Sessel, Polster und Leintücher bilden gemütliche Lager, in die sich dein zum Lesen oder Spielen zurückziehen kann.