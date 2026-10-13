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Apple-Neuheit

HomePod Mini 2 ist da – und 50 Prozent teurer

Nach sechs Jahren hat Apple den HomePod Mini 2 vorgestellt. Der Lautsprecher ist stärker - kostet aber um 60 Euro mehr.
Von Technik Heute
13.10.2026, 20:04
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Auf den Tag genau sechs Jahre nach dem ersten HomePod Mini bringt Apple jetzt die zweite Generation auf den Markt. Der kleine Smart-Lautsprecher bekommt einen gewaltigen Techniksprung verpasst.

Statt des betagten S5-Chips von 2019 kommt nun der S10-Prozessor aus der Apple Watch Series 10 zum Einsatz. Dazu gibt es Wi-Fi 6E statt Wi-Fi 4 und Bluetooth 6 statt Bluetooth 5. Ein Mikrofon wurde allerdings eingespart - der HomePod Mini 2 hat nur noch drei statt vier.

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Wie Macwelt berichtet, hebt Apple besonders das neue Surround-Sound-Feature hervor: Vier HomePods lassen sich jetzt zusammen mit dem neuen Apple TV 4K zu einem Raumklang-System verbinden. In der EU gibt es allerdings eine bittere Einschränkung - die neue, intelligentere Siri mit Apple Intelligence wird hierzulande nicht verfügbar sein.

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Neue Farben, saftiger Preis

Bei den Farben hat Apple Änderungen vorgenommen: Weiß, Mitternacht und Blau bleiben, Rosa und Grün ersetzen die bisherigen Farben Orange und Gelb.

Der HomePod Mini 2 kann ab sofort vorbestellt werden, die Auslieferung startet am 30. November. Der Preis hat es allerdings in sich: 169 Euro verlangt Apple - das sind rund 50 Prozent mehr als die 109 Euro für die erste Generation.

tec, 13.10.2026, 20:04
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