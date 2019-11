Weibliches Skelett bei Bauarbeiten freigelegt

Bei Umbauarbeiten in Hornstein (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) wurde das Skelett einer Frau entdeckt. Die Polizei ermittelt.

Mitte Oktober führte ein Hausbesitzer im burgenländischen Hornstein Umbauarbeiten durch.Im Zuge der Grabungsarbeiten in einem Nebenraum stieß er dabei in einer Tiefe von circa 80 cm unterhalb des Fußbodenniveaus auf ein menschliches Skelett.Nach den bisherigen Untersuchungen des Skelettes dürfte es sich bei dem Opfer wahrscheinlich um eine über 60 Jahre alte Frau handeln, die vermutlich nur wenige Jahrzehnte im Boden lag. Die Todesursache ist weiterhin unbekannt.Ende Oktober wurden die Grabungsarbeiten durch den Hausbesitzer dann fortgeführt. Dabei stieß er im gleichen Gebäude erneut auf einen skelettierten, menschlichen Schädel. Dieser befand sich in einer Tiefe von etwa einem Meter.Zur Freilegung etwaiger weiterer Skelettteile wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft die Archäologische Abteilung des Burgenländischen Landesmuseums angefordert.Zur Identifizierung der Skelettteile laufen derzeit die polizeilichen Ermittlungen.