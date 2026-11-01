i Horoskop heute.at Tageshoroskop Horoskop heute: Das sagen die Sterne am 1. November Was bringt der Sonntag? Das Tageshoroskop verrät, was die Sterne heute für alle zwölf Sternzeichen in Liebe, Beruf und Alltag bereithalten. Von Heute Life 01.11.2026, 04:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Widder (21. März - 20. April)

Ihr Tag steht heute unter dem Zeichen der Eigeninitiative. Der Wille, Dinge anzupacken, ist groß, doch sollten Sie bedenken, nicht alle Aufgaben im Alleingang lösen zu wollen. Manchmal lohnt es sich, Hilfe anzunehmen und auf Teamgeist zu setzen.



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Stier (21. April - 20. Mai)

Stabilität ist heute Ihr Schlüsselwort, doch zu viel Routine kann auf Dauer ermüden. Erlauben Sie sich kleine Veränderungen und lassen Sie neue Impulse zu, auch wenn sie zunächst ungewohnt erscheinen.



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Zwillinge (21. Mai - 21. Juni)

Kommunikation steht heute im Mittelpunkt. Sie sind offen für neue Ideen und interessante Gespräche, doch manchmal geraten Sie dabei ins Schwafeln. Versuchen Sie, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, um Missverständnisse zu vermeiden.



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Krebs (22. Juni - 22. Juli)

Emotionen könnten heute hochkochen. Sie spüren eine besondere Sensibilität, die sowohl bereichernd als auch herausfordernd sein kann. Ziehen Sie sich nicht zu sehr zurück, sondern teilen Sie Ihre Gedanken mit vertrauten Menschen.



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Löwe (23. Juli - 23. August)

Selbstbewusst treten Sie heute auf und Ihre Ausstrahlung bleibt nicht unbemerkt. Dennoch sollten Sie darauf achten, nicht zu dominant zu wirken – manchmal schätzen andere leisere Töne.



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Jungfrau (24. August - 23. September)

Struktur und Ordnung geben Ihnen heute Halt. Sie neigen dazu, sich in Details zu verlieren, was den Fortschritt hemmen kann. Versuchen Sie, das große Ganze im Blick zu behalten und Prioritäten zu setzen.



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Waage (24. September - 23. Oktober)

Sie fühlen sich heute zwischen verschiedenen Interessen hin- und hergerissen. Kompromissbereitschaft ist gefragt, aber vergessen Sie dabei nicht Ihre eigenen Bedürfnisse.



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Skorpion (24. Oktober - 22. November)

Tiefe und Leidenschaft prägen Ihren Tag. Sie spüren eine starke Intuition, die Ihnen hilft, auch verborgene Motive zu erkennen. Seien Sie jedoch vorsichtig, nicht zu sehr zu kontrollieren – Loslassen kann befreiend wirken.



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Schütze (23. November - 21. Dezember)

Neugier treibt Sie heute an, Neues zu entdecken. Dennoch sollten Sie darauf achten, sich nicht zu verzetteln. Zu viele Projekte gleichzeitig können schnell überfordern.



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Steinbock (22. Dezember - 20. Jänner)

Pflichtbewusstsein und Disziplin begleiten Sie durch diesen Tag. Ihre Ausdauer wird geschätzt, doch vergessen Sie nicht, auch einmal innezuhalten und auf Ihre eigenen Wünsche zu hören.



Weiterlesen: Das komplette Horoskop für Steinbock





Wassermann (21. Jänner - 19. Februar)

Unkonventionelle Ideen sprudeln heute nur so aus Ihnen heraus. Sie verspüren den Wunsch nach Veränderung, doch nicht alle in Ihrem Umfeld können diesem Tempo folgen.



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Fische (20. Februar - 20. März)

Ihre Empathie ist heute besonders ausgeprägt. Sie nehmen die Stimmungen anderer intensiv wahr, was bereichernd, aber auch belastend sein kann.



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Das war dein Ausblick für heute - aber die Sterne drehen sich weiter. Wenn du wissen willst, wie oder was dein Wochen-, Monats- oder Jahreshoroskop bereithält, dann klick dich rein auf https://www.heute.at/horoskop und entdecke noch mehr spannende Einblicke in dein Sternzeichen.