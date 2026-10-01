i Horoskop heute.at Tageshoroskop Horoskop heute: Das sagen die Sterne am 1. October Was bringt der Donnerstag? Das Tageshoroskop verrät, was die Sterne heute für alle zwölf Sternzeichen in Liebe, Beruf und Alltag bereithalten. Von Heute Life 01.10.2026, 04:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Widder (21. März - 20. April)

Der Tag verlangt Aufmerksamkeit und Klarheit. Impulsive Handlungen könnten heute schneller als sonst zu Missverständnissen führen. Nutzen Sie Ihre Energie gezielt und vermeiden Sie es, Konflikte unnötig anzuheizen.



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Stier (21. April - 20. Mai)

Sie sehnen sich nach Stabilität, doch heute könnte Unruhe aufkommen. Lassen Sie sich nicht zu sehr von kleinen Störungen aus dem Gleichgewicht bringen. Finanzielle Themen sollten Sie mit besonderer Sorgfalt betrachten.



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Zwillinge (21. Mai - 21. Juni)

Kommunikation steht im Mittelpunkt. Sie sind geistig rege und überzeugen andere mit Ihren Argumenten. Vorsicht jedoch vor übereilten Versprechen, die Sie später bereuen könnten.



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Krebs (22. Juni - 22. Juli)

Gefühle sind heute besonders präsent. Sie spüren eine tiefe Sehnsucht nach Geborgenheit, doch nicht jeder kann Ihnen das geben, was Sie brauchen. Setzen Sie klare Grenzen, wenn es Ihnen zu viel wird.



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Löwe (23. Juli - 23. August)

Heute stehen Sie im Mittelpunkt, doch nicht alle bewundern Ihre Strahlkraft. Kritik kann Sie treffen, auch wenn sie gut gemeint ist. Bleiben Sie souverän und nehmen Sie Rückmeldungen als Chance zur Weiterentwicklung.



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Jungfrau (24. August - 23. September)

Routine gibt Ihnen Sicherheit, doch heute könnten unerwartete Ereignisse Ihre Pläne durchkreuzen. Versuchen Sie, flexibel zu bleiben, auch wenn es Ihnen schwerfällt. Kleine Fehler sind menschlich und bieten Lernmöglichkeiten.



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Waage (24. September - 23. Oktober)

Der Tag fordert Entscheidungen, auch wenn Sie sich lieber alle Optionen offenhalten würden. Zögern Sie nicht zu lange, sonst verstreichen wichtige Chancen. Vertrauen Sie Ihrer Intuition, besonders in Herzensangelegenheiten.



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Skorpion (24. Oktober - 22. November)

Intensität prägt diesen Tag. Sie spüren, wo etwas aus dem Gleichgewicht geraten ist, und möchten die Kontrolle zurückgewinnen. Doch nicht alles lässt sich erzwingen – manchmal ist Loslassen die bessere Strategie.



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Schütze (23. November - 21. Dezember)

Ihre Abenteuerlust wird heute auf die Probe gestellt. Es locken neue Möglichkeiten, aber prüfen Sie sorgfältig, ob es der richtige Zeitpunkt für große Veränderungen ist. Geduld zahlt sich aus.



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Steinbock (22. Dezember - 20. Jänner)

Pflichten rücken heute in den Vordergrund. Sie fühlen sich für vieles verantwortlich, doch überfordern Sie sich nicht. Delegieren Sie Aufgaben, wo es möglich ist, und nehmen Sie Hilfe an.



Weiterlesen: Das komplette Horoskop für Steinbock





Wassermann (21. Jänner - 19. Februar)

Unkonventionelle Ideen sprudeln, doch nicht jeder versteht Ihren Ansatz. Lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn Widerstände auftauchen. Ihre Kreativität findet ihren Weg, auch wenn es Umwege braucht.



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Fische (20. Februar - 20. März)

Ihre Sensibilität ist heute Fluch und Segen zugleich. Sie nehmen Stimmungen intensiver wahr als sonst. Achten Sie darauf, sich nicht von der Gefühlslage anderer vereinnahmen zu lassen.



Hier liest du das ausführliche Horoskop für Fische





Das war dein Ausblick für heute - aber die Sterne drehen sich weiter. Wenn du wissen willst, wie oder was dein Wochen-, Monats- oder Jahreshoroskop bereithält, dann klick dich rein auf https://www.heute.at/horoskop und entdecke noch mehr spannende Einblicke in dein Sternzeichen.