i Horoskop heute.at Tageshoroskop Horoskop heute: Das sagen die Sterne am 10. November Was bringt der Dienstag? Das Tageshoroskop verrät, was die Sterne heute für alle zwölf Sternzeichen in Liebe, Beruf und Alltag bereithalten. Von Heute Life 10.11.2026, 04:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Widder (21. März - 20. April)

Die Energie des Tages bringt Bewegung in Ihren Alltag. Sie spüren den Drang, neue Projekte zu starten, doch sollten Sie vorsichtig sein, sich nicht zu überschätzen. Kleine Verzögerungen könnten frustrieren, bieten aber auch die Chance, Details genauer zu prüfen.



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Stier (21. April - 20. Mai)

Heute stehen praktische Fragen im Vordergrund. Sie haben ein gutes Gespür dafür, welche Aufgaben Priorität brauchen, doch Routine kann Sie rasch langweilen. Versuchen Sie, sich kleine Abwechslungen zu gönnen – sei es ein neues Rezept oder ein kurzer Ausflug.



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Zwillinge (21. Mai - 21. Juni)

Der Tag bringt gemischte Gefühle. Einerseits haben Sie Lust auf Gesellschaft, andererseits brauchen Sie auch Rückzug. Versuchen Sie, beide Bedürfnisse in Einklang zu bringen, um sich nicht zerrissen zu fühlen.



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Krebs (22. Juni - 22. Juli)

Heute fühlen Sie sich besonders sensibel. Die Stimmung Ihrer Umgebung wirkt direkt auf Sie, was für schöne, aber auch anstrengende Momente sorgen kann. Geben Sie sich Raum für Ihre Gefühle und versuchen Sie, sich nicht von negativen Einflüssen vereinnahmen zu lassen.



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Löwe (23. Juli - 23. August)

Sie stehen heute gerne im Mittelpunkt, doch nicht jeder teilt Ihre Begeisterung. Kritik könnte Sie leicht verletzen, nutzen Sie diese aber als Anstoß zur Reflexion. Im Beruf lohnt es sich, auf Teamarbeit zu setzen, auch wenn Sie lieber selbst das Ruder übernehmen würden.



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Jungfrau (24. August - 23. September)

Der Tag verlangt nach Struktur, doch zu viel Perfektionismus kann Sie heute lähmen. Versuchen Sie, Fehler als Teil des Prozesses zu akzeptieren und gönnen Sie sich bewusst kleine Pausen, um nicht auszubrennen.



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Waage (24. September - 23. Oktober)

Sie sehnen sich nach Harmonie, doch heute gibt es Herausforderungen, die Sie aus dem Gleichgewicht bringen könnten. Lassen Sie sich nicht zu sehr von äußeren Erwartungen leiten und achten Sie auf Ihre eigenen Bedürfnisse.



Weiterlesen: Das komplette Horoskop für Waage





Skorpion (24. Oktober - 22. November)

Intensive Gefühle begleiten Sie heute. Sie spüren Veränderungen und möchten Altes hinter sich lassen, doch nicht alles lässt sich erzwingen. Geduld ist gefragt, vor allem wenn es um Herzensangelegenheiten geht.



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Schütze (23. November - 21. Dezember)

Der Tag weckt Ihre Abenteuerlust, doch nicht jede Einladung sollte unüberlegt angenommen werden. Prüfen Sie, ob Sie sich nicht zu viel auf einmal zumuten. Kleine Fluchten aus dem Alltag sind erlaubt, solange Sie realistisch bleiben.



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Steinbock (22. Dezember - 20. Jänner)

Pflichtbewusstsein prägt Ihren Tag, doch Sie sollten aufpassen, sich nicht zu sehr von Aufgaben vereinnahmen zu lassen. Es gibt Momente, in denen auch Sie sich eine Pause gönnen dürfen.



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Wassermann (21. Jänner - 19. Februar)

Unkonventionelle Gedanken bestimmen Ihren Tag. Sie haben Lust, neue Wege zu gehen, stoßen dabei aber nicht überall auf Verständnis. Geben Sie Ihren Mitmenschen Zeit, sich auf Ihre Ideen einzulassen.



Hier geht es zum Detail-Horoskop für Wassermann





Fische (20. Februar - 20. März)

Ihre Intuition ist heute besonders stark. Sie nehmen Stimmungen und Zwischentöne genau wahr, was Sie einerseits bereichert, andererseits aber auch belasten kann. Achten Sie darauf, sich nicht in Grübeleien zu verlieren.



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Das war dein Ausblick für heute - aber die Sterne drehen sich weiter. Wenn du wissen willst, wie oder was dein Wochen-, Monats- oder Jahreshoroskop bereithält, dann klick dich rein auf https://www.heute.at/horoskop und entdecke noch mehr spannende Einblicke in dein Sternzeichen.