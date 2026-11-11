i Horoskop heute.at Tageshoroskop Horoskop heute: Das sagen die Sterne am 11. November Was bringt der Mittwoch? Das Tageshoroskop verrät, was die Sterne heute für alle zwölf Sternzeichen in Liebe, Beruf und Alltag bereithalten. Von Heute Life 11.11.2026, 04:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Widder (21. März - 20. April)

Heute steht Ihr Tatendrang im Vordergrund, doch nicht alles läuft nach Plan. Möglicherweise begegnen Sie Widerständen, die Sie zur Reflexion zwingen. Lassen Sie sich nicht entmutigen, sondern nutzen Sie diese Situationen, um Ihre Strategien zu überdenken.



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Stier (21. April - 20. Mai)

Beständigkeit prägt diesen Tag, dennoch könnten kleine Unsicherheiten auftauchen. Es ist ratsam, Entscheidungen nicht zu überstürzen, sondern wohlüberlegt zu handeln. Ihre Geduld zahlt sich aus, vor allem im beruflichen Kontext.



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Zwillinge (21. Mai - 21. Juni)

Geistige Flexibilität ist heute gefordert, denn unerwartete Entwicklungen könnten Ihren Tagesablauf durcheinanderbringen. Bewahren Sie einen kühlen Kopf und reagieren Sie spontan – Ihre Kreativität hilft Ihnen, Lösungen zu finden.



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Krebs (22. Juni - 22. Juli)

Ein sensibles Gespür für Stimmungen begleitet Sie durch den Tag. Sie nehmen Spannungen rasch wahr, sollten sich jedoch davor hüten, alles persönlich zu nehmen. Nicht jede Kritik ist gegen Sie gerichtet.



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Löwe (23. Juli - 23. August)

Im Mittelpunkt zu stehen fällt Ihnen leicht, doch heute könnte es Situationen geben, in denen Zurückhaltung klüger wäre. Ihre Ausstrahlung überzeugt, aber nicht alle reagieren darauf positiv – kleinere Konflikte sind möglich.



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Jungfrau (24. August - 23. September)

Präzision und Ordnung bringen Sie voran, aber Perfektionismus kann heute zur Belastung werden. Akzeptieren Sie kleine Fehler und gönnen Sie sich Pausen, bevor Sie sich übernehmen.



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Waage (24. September - 23. Oktober)

Gleichgewicht ist heute Ihr Schlüssel zum Erfolg. Beruflich kommen Sie mit Diplomatie weiter als mit Konfrontation. Lassen Sie sich nicht von der Meinung anderer verunsichern, sondern bleiben Sie Ihrem Stil treu.



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Skorpion (24. Oktober - 22. November)

Intensität prägt Ihren Tag – sowohl im Denken als auch im Fühlen. Sie spüren, dass Veränderungen notwendig sind, doch der richtige Moment scheint noch nicht gekommen.



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Schütze (23. November - 21. Dezember)

Neugier und Offenheit führen Sie heute auf neue Wege. Sie sind bereit, über den Tellerrand zu blicken, doch sollten Sie sich nicht verzetteln. Eine klare Zielsetzung hilft, Ihre Energie sinnvoll einzusetzen.



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Steinbock (22. Dezember - 20. Jänner)

Verantwortung und Pflichtbewusstsein bestimmen Ihren Tag, doch manchmal fällt es schwer, loszulassen. Überprüfen Sie, ob Sie sich nicht zu sehr von äußeren Erwartungen leiten lassen.



Weiterlesen: Das komplette Horoskop für Steinbock





Wassermann (21. Jänner - 19. Februar)

Unkonventionelle Ideen begleiten Sie durch den Tag, doch nicht alle werden sofort verstanden. Lassen Sie sich nicht entmutigen, sondern nutzen Sie kreative Freiräume, um Neues auszuprobieren.



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Fische (20. Februar - 20. März)

Empathie ist heute Ihre größte Stärke, allerdings könnten Sie Gefahr laufen, sich von den Gefühlen anderer zu sehr beeinflussen zu lassen. Setzen Sie klare Grenzen, um sich selbst zu schützen.



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Das war dein Ausblick für heute - aber die Sterne drehen sich weiter. Wenn du wissen willst, wie oder was dein Wochen-, Monats- oder Jahreshoroskop bereithält, dann klick dich rein auf https://www.heute.at/horoskop und entdecke noch mehr spannende Einblicke in dein Sternzeichen.