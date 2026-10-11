i Horoskop heute.at Tageshoroskop Horoskop heute: Das sagen die Sterne am 11. October Was bringt der Sonntag? Das Tageshoroskop verrät, was die Sterne heute für alle zwölf Sternzeichen in Liebe, Beruf und Alltag bereithalten. Von Heute Life 11.10.2026, 04:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Widder (21. März - 20. April)

Manche Herausforderungen verlangen heute Ihre volle Aufmerksamkeit. Sie könnten sich mit widersprüchlichen Gefühlen konfrontiert sehen, was zu innerer Unruhe führt. Nutzen Sie diese Impulse, um Ihre persönlichen Ziele zu hinterfragen und gegebenenfalls neu auszurichten.



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Stier (21. April - 20. Mai)

Eine gewisse Bodenständigkeit trägt Sie heute durch den Alltag. Dennoch könnten Zweifel an gewohnten Strukturen aufkommen, insbesondere im beruflichen Umfeld. Lassen Sie Veränderungen zu, auch wenn diese zunächst Unbehagen auslösen.



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Zwillinge (21. Mai - 21. Juni)

Die Lust auf Abwechslung ist spürbar. Dennoch kann Zerstreuung heute dazu führen, dass Wichtiges liegen bleibt. Es empfiehlt sich, Prioritäten zu setzen und Aufgaben gezielt abzuarbeiten, bevor Sie sich neuen Ideen widmen.



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Krebs (22. Juni - 22. Juli)

Eine emotionale Grundstimmung begleitet Sie durch den Tag. Sie könnten sensibler auf Ihr Umfeld reagieren als sonst und sich leicht zurückziehen wollen. Geben Sie sich Raum für Ihre Gefühle, aber verlieren Sie nicht den Kontakt zur Außenwelt.



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Löwe (23. Juli - 23. August)

Ihr Selbstbewusstsein ist heute ein zweischneidiges Schwert. Einerseits gelingt es Ihnen, andere zu motivieren, andererseits könnten Sie sich schnell übergangen fühlen, wenn Ihre Ideen nicht sofort Gehör finden.



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Jungfrau (24. August - 23. September)

Eine analytische Herangehensweise hilft Ihnen, den Überblick zu behalten. Dennoch ist es möglich, dass Sie heute zu sehr ins Grübeln geraten und dadurch Chancen verpassen. Versuchen Sie, nicht alles kontrollieren zu wollen.



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Waage (24. September - 23. Oktober)

Ausgleich und Harmonie stehen heute im Mittelpunkt. Sie suchen das Gespräch, aber nicht jeder ist bereit, sich auf Kompromisse einzulassen. Lassen Sie sich davon nicht entmutigen und bleiben Sie diplomatisch.



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Skorpion (24. Oktober - 22. November)

Intensität prägt diesen Tag. Sie spüren Zusammenhänge, die anderen verborgen bleiben, doch Ihre direkte Art kann auch Irritationen auslösen. Nicht jede Wahrheit muss sofort ausgesprochen werden – wählen Sie Ihre Worte bedacht.



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Schütze (23. November - 21. Dezember)

Der Wunsch nach Wachstum und Veränderung ist groß. Allerdings könnten Sie heute an Grenzen stoßen, sei es durch äußere Umstände oder innere Zweifel. Akzeptieren Sie, dass nicht alles sofort gelingt.



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Steinbock (22. Dezember - 20. Jänner)

Sie setzen sich hohe Ziele, doch die Realität fordert Flexibilität. Heute ist es wichtig, Prioritäten zu überdenken und gegebenenfalls Abstriche zu machen. Nicht alles lässt sich erzwingen.



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Wassermann (21. Jänner - 19. Februar)

Unkonventionelle Ideen bestimmen Ihren Tag. Sie denken quer und finden kreative Lösungen für alte Probleme. Allerdings könnten nicht alle in Ihrem Umfeld Ihre Begeisterung teilen.



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Fische (20. Februar - 20. März)

Ihre Intuition ist heute besonders ausgeprägt. Sie nehmen Stimmungen auf und reagieren sensibel auf die Bedürfnisse anderer. Das birgt die Gefahr, sich selbst zu vernachlässigen.



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Das war dein Ausblick für heute - aber die Sterne drehen sich weiter. Wenn du wissen willst, wie oder was dein Wochen-, Monats- oder Jahreshoroskop bereithält, dann klick dich rein auf https://www.heute.at/horoskop und entdecke noch mehr spannende Einblicke in dein Sternzeichen.