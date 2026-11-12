i Horoskop heute.at Tageshoroskop Horoskop heute: Das sagen die Sterne am 12. November Was bringt der Donnerstag? Das Tageshoroskop verrät, was die Sterne heute für alle zwölf Sternzeichen in Liebe, Beruf und Alltag bereithalten. Von Heute Life 12.11.2026, 04:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Widder (21. März - 20. April)

Energie und Tatendrang bestimmen den heutigen Tag. Es fällt dir leicht, Dinge anzupacken, doch nicht jede Hürde lässt sich im Sturm erobern. Besonders im Umgang mit anderen lohnt es sich, innezuhalten und zuzuhören – manche Konflikte entstehen nur durch Missverständnisse.



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Stier (21. April - 20. Mai)

Heute spürst du einen starken Wunsch nach Sicherheit und Beständigkeit. Routine gibt dir Halt, doch zu viel davon kann auch einengen. Überlege, ob nicht ein kleiner Schritt aus der Komfortzone erfrischend wirken könnte.



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Zwillinge (21. Mai - 21. Juni)

Gedanklich bist du heute besonders rege, doch deine Aufmerksamkeit droht sich zu verzetteln. Es fällt schwer, den Fokus zu halten, weil viele interessante Impulse auf dich einprasseln. Versuche, Prioritäten zu setzen, auch wenn es Überwindung kostet.



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Krebs (22. Juni - 22. Juli)

Emotionale Schwankungen prägen den Tag. Einerseits bist du besonders mitfühlend und möchtest dich um andere kümmern, andererseits wächst das Bedürfnis nach Rückzug. Achte darauf, deine eigenen Grenzen zu respektieren und dich nicht zu überfordern.



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Löwe (23. Juli - 23. August)

Selbstbewusst und voller Elan stellst du dich heute neuen Herausforderungen. Doch nicht alles läuft so reibungslos, wie du es dir wünschst. Stolz kann ein Stolperstein sein, wenn du nicht bereit bist, Hilfe anzunehmen oder Fehler einzugestehen.



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Jungfrau (24. August - 23. September)

Details fallen dir heute besonders ins Auge, doch manchmal verlierst du dabei das große Ganze aus dem Blick. Perfektionismus kann dazu führen, dass du dich selbst unter Druck setzt. Versuch, Aufgaben Schritt für Schritt anzugehen und dich nicht zu sehr von Kleinigkeiten ablenken zu lassen.



Hier liest du das ausführliche Horoskop für Jungfrau





Waage (24. September - 23. Oktober)

Der Wunsch nach Harmonie ist heute stark, doch nicht jede Situation lässt sich im Handumdrehen ausbalancieren. Kompromisse sind gefragt, aber achte darauf, dich nicht selbst zu verleugnen. Manchmal ist es besser, klar Stellung zu beziehen.



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Skorpion (24. Oktober - 22. November)

Intensität prägt deinen Tag, doch nicht jede Wahrheit sollte mit aller Macht ans Licht gezerrt werden. Es gilt, zwischen Ehrlichkeit und Taktgefühl abzuwägen. Besonders im Umgang mit nahestehenden Menschen ist Feingefühl gefragt.



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Schütze (23. November - 21. Dezember)

Abenteuerlust und Optimismus begleiten dich heute, doch nicht alle Pläne lassen sich sofort verwirklichen. Geduld ist gefragt, vor allem im Umgang mit anderen. Manches braucht einfach seine Zeit, auch wenn du am liebsten sofort loslegen würdest.



Weiterlesen: Das komplette Horoskop für Schütze





Steinbock (22. Dezember - 20. Jänner)

Verantwortung und Pflichten stehen heute im Mittelpunkt. Es kann sein, dass du dich von der Last des Alltags erdrückt fühlst. Erinnere dich daran, dass auch kleine Schritte zum Ziel führen. Überfordere dich nicht und teile Aufgaben, wenn möglich.



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Wassermann (21. Jänner - 19. Februar)

Unabhängigkeit ist dir heute besonders wichtig. Dennoch solltest du nicht vergessen, dass Kooperationen manchmal weiterführen als Alleingänge. Im Beruf kannst du mit innovativen Ideen punkten, doch nicht alle sind sofort offen dafür.



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Fische (20. Februar - 20. März)

Sensibilität und Intuition begleiten dich durch diesen Tag. Du nimmst Stimmungen besonders feinfühlig wahr, was dich aber auch leicht überfordern kann. Zieh dich zurück, wenn dir alles zu viel wird, und höre auf dein Bauchgefühl.



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Das war dein Ausblick für heute - aber die Sterne drehen sich weiter. Wenn du wissen willst, wie oder was dein Wochen-, Monats- oder Jahreshoroskop bereithält, dann klick dich rein auf https://www.heute.at/horoskop und entdecke noch mehr spannende Einblicke in dein Sternzeichen.