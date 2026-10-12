i Horoskop heute.at Tageshoroskop Horoskop heute: Das sagen die Sterne am 12. October Was bringt der Montag? Das Tageshoroskop verrät, was die Sterne heute für alle zwölf Sternzeichen in Liebe, Beruf und Alltag bereithalten. Von Heute Life 12.10.2026, 04:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Widder (21. März - 20. April)

Neue Aufgaben könnten heute unerwartet auf Sie zukommen. Sie spüren einen inneren Antrieb, sich zu beweisen, doch nicht alles läuft nach Plan. Versuchen Sie, gelassener auf kleine Hürden zu reagieren und akzeptieren Sie, dass Perfektion nicht immer möglich ist.



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Stier (21. April - 20. Mai)

Es fällt Ihnen heute schwer, Kompromisse einzugehen. Ihre Meinung ist gefragt, doch nicht jeder teilt Ihre Sichtweise. Bleiben Sie diplomatisch und hören Sie Ihrem Gegenüber geduldig zu – auch wenn Kritik nicht leicht fällt.



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Zwillinge (21. Mai - 21. Juni)

Gespräche verlaufen lebhaft, aber nicht immer konfliktfrei. Ihre Schlagfertigkeit bringt Sie weiter, doch auf Dauer könnte Ihre direkte Art jemanden vor den Kopf stoßen. Versuchen Sie, Ihre Worte mit Bedacht zu wählen und auch andere Meinungen zu respektieren.



Hier geht es zum Detail-Horoskop für Zwillinge





Krebs (22. Juni - 22. Juli)

Gefühle stehen heute im Vordergrund. Sie sind sensibler als sonst und nehmen Stimmungen in Ihrem Umfeld intensiv wahr. Das kann Sie belasten, doch auch zu wertvollen Erkenntnissen führen. Vertrauen Sie auf Ihr Bauchgefühl, aber ziehen Sie klare Grenzen, wenn Ihnen etwas zu viel wird.



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Löwe (23. Juli - 23. August)

Sie stehen heute gerne im Mittelpunkt und wissen Ihre Stärken geschickt einzusetzen. Allerdings neigen Sie dazu, andere zu übergehen, wenn Sie Ihre Ziele verfolgen. Achten Sie darauf, auch die Bedürfnisse Ihres Umfelds wahrzunehmen.



Hier liest du das ausführliche Horoskop für Löwe





Jungfrau (24. August - 23. September)

Kleine Unstimmigkeiten im Alltag könnten Sie heute aus dem Takt bringen. Sie neigen dazu, alles exakt planen zu wollen, doch manchmal läuft es eben anders als gedacht. Versuchen Sie, nicht an Kleinigkeiten festzuhalten und gönnen Sie sich etwas Nachsicht.



Lies hier das ganze Horoskop für Jungfrau





Waage (24. September - 23. Oktober)

Das Bedürfnis nach Harmonie ist heute besonders ausgeprägt, doch nicht alle Konflikte lassen sich vermeiden. Sie können Brücken bauen, sollten aber nicht um jeden Preis nachgeben. Setzen Sie Ihre Grenzen, damit Sie sich selbst treu bleiben.



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Skorpion (24. Oktober - 22. November)

Ihre Intuition ist heute geschärft, dennoch fällt es schwer, Entscheidungen zu treffen. Zwischenmenschliche Spannungen können auftreten, wenn Sie zu sehr auf Kontrolle setzen. Versuchen Sie, loszulassen und auch andere Meinungen gelten zu lassen.



Weiterlesen: Das komplette Horoskop für Skorpion





Schütze (23. November - 21. Dezember)

Energie und Tatendrang prägen Ihren Tag, doch nicht jede Idee lässt sich sofort umsetzen. Geduld ist gefragt, besonders wenn äußere Umstände Sie ausbremsen. Nutzen Sie die Zeit, um Ihre Pläne gründlich zu überdenken.



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Steinbock (22. Dezember - 20. Jänner)

Sie wirken heute besonders zielstrebig, doch innere Zweifel könnten Sie ausbremsen. Reflektieren Sie kritisch, ob Ihre aktuellen Vorhaben wirklich zu Ihnen passen, statt stur an alten Plänen festzuhalten.



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Wassermann (21. Jänner - 19. Februar)

Neue Ideen sprudeln, doch nicht jeder versteht Ihre unkonventionelle Herangehensweise. Bleiben Sie geduldig, wenn Sie auf Widerstand stoßen, und erklären Sie Ihre Sichtweise ruhig und sachlich.



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Fische (20. Februar - 20. März)

Sie fühlen sich heute hin- und hergerissen zwischen Rückzug und dem Wunsch nach Nähe. Lassen Sie sich Zeit, um auf Ihre eigenen Bedürfnisse zu hören, auch wenn Erwartungen von außen Sie unter Druck setzen.



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Das war dein Ausblick für heute - aber die Sterne drehen sich weiter. Wenn du wissen willst, wie oder was dein Wochen-, Monats- oder Jahreshoroskop bereithält, dann klick dich rein auf https://www.heute.at/horoskop und entdecke noch mehr spannende Einblicke in dein Sternzeichen.