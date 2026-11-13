i Horoskop heute.at Tageshoroskop Horoskop heute: Das sagen die Sterne am 13. November Was bringt der Freitag? Das Tageshoroskop verrät, was die Sterne heute für alle zwölf Sternzeichen in Liebe, Beruf und Alltag bereithalten. Von Heute Life 13.11.2026, 04:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Widder (21. März - 20. April)

Heute zeigt sich der Tag von seiner fordernden Seite. Aufgaben, die Sie schon länger vor sich herschieben, verlangen nun nach Ihrer Aufmerksamkeit. Es lohnt sich, mutig zu sein und die Verantwortung zu übernehmen – auch wenn es anfangs Überwindung kostet.



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Stier (21. April - 20. Mai)

Stabilität ist heute ein großes Thema. Einerseits genießen Sie die vertrauten Routinen, andererseits könnten Sie sich aber auch fragen, ob es nicht Zeit für eine kleine Veränderung ist. Nutzen Sie die Gelegenheit, um alte Gewohnheiten zu hinterfragen.



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Zwillinge (21. Mai - 21. Juni)

Die Lust auf Abwechslung prägt Ihren Tag. Neue Ideen sprudeln nur so, doch nicht alles lässt sich gleich umsetzen. Priorisieren Sie Ihre Projekte und vermeiden Sie es, sich zu verzetteln.



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Krebs (22. Juni - 22. Juli)

Gefühle spielen heute eine große Rolle. Sie sind besonders empfänglich für die Stimmungen Ihrer Mitmenschen, was sowohl bereichernd als auch anstrengend sein kann. Achten Sie darauf, sich nicht zu sehr von den Sorgen anderer vereinnahmen zu lassen.



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Löwe (23. Juli - 23. August)

Selbstbewusst treten Sie heute auf und können andere mit Ihrer Energie mitreißen. Nutzen Sie diesen Schwung, um wichtige Vorhaben voranzutreiben. Allerdings sollten Sie darauf achten, nicht zu dominant zu wirken – Teamgeist zahlt sich aus.



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Jungfrau (24. August - 23. September)

Sorgfalt und Detailgenauigkeit stehen heute im Vordergrund. Sie erledigen Ihre Aufgaben mit großer Präzision, was von Ihrem Umfeld geschätzt wird. Allerdings drohen Sie, sich in Kleinigkeiten zu verlieren.



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Waage (24. September - 23. Oktober)

Heute stellt sich eine angenehme Harmonie ein, doch eine unterschwellige Unruhe bleibt. Sie sehnen sich nach Ausgleich, sollten aber nicht alles unter den Teppich kehren. Ein ehrliches Gespräch kann helfen, innere Spannungen zu lösen.



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Skorpion (24. Oktober - 22. November)

Innere Tiefe und Nachdenklichkeit prägen diesen Tag. Sie beschäftigen sich intensiv mit persönlichen Themen, was zu wichtigen Erkenntnissen führen kann. Scheuen Sie sich nicht davor, auch unangenehme Wahrheiten anzunehmen.



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Schütze (23. November - 21. Dezember)

Reiselust und Fernweh sind heute besonders präsent. Sie sehnen sich nach neuen Eindrücken und geistigen Herausforderungen. Doch nicht alles lässt sich sofort verwirklichen – Geduld ist gefragt.



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Steinbock (22. Dezember - 20. Jänner)

Struktur und Klarheit sind heute Ihre Verbündeten. Sie gehen Ihre Aufgaben zielstrebig an und behalten auch in schwierigen Situationen den Überblick. Trotzdem könnten Zweifel an Ihnen nagen – vertrauen Sie auf Ihre Fähigkeiten.



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Wassermann (21. Jänner - 19. Februar)

Unkonventionelle Ideen bestimmen den Tag. Sie haben das Bedürfnis, aus alten Mustern auszubrechen und neue Wege zu gehen. Nicht jeder versteht Ihre Ansichten sofort – bleiben Sie dennoch sich selbst treu.



Hier geht es zum Detail-Horoskop für Wassermann





Fische (20. Februar - 20. März)

Sensibilität und Intuition begleiten Sie durch diesen Tag. Sie spüren die Bedürfnisse anderer besonders stark, was zu berührenden Momenten führen kann. Vergessen Sie dabei aber nicht auf Ihre eigenen Grenzen.



Das komplette Fische-Horoskop im Detail





Das war dein Ausblick für heute - aber die Sterne drehen sich weiter. Wenn du wissen willst, wie oder was dein Wochen-, Monats- oder Jahreshoroskop bereithält, dann klick dich rein auf https://www.heute.at/horoskop und entdecke noch mehr spannende Einblicke in dein Sternzeichen.