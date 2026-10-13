i Horoskop heute.at Tageshoroskop Horoskop heute: Das sagen die Sterne am 13. October Was bringt der Dienstag? Das Tageshoroskop verrät, was die Sterne heute für alle zwölf Sternzeichen in Liebe, Beruf und Alltag bereithalten. Von Heute Life 13.10.2026, 04:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Widder (21. März - 20. April)

Manche Vorhaben geraten heute ins Stocken. Unterschätzen Sie nicht die Kraft kleiner Schritte – nicht alles muss auf einmal gelingen. Ungeduld könnte Ihre Stimmung trüben, doch es lohnt sich, innezuhalten und Prioritäten zu überdenken.



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Stier (21. April - 20. Mai)

Ein Tag, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Kleine Störungen könnten Ihre Routine durcheinanderbringen, lassen Sie sich dadurch aber nicht aus der Ruhe bringen. Geduld und Ausdauer zahlen sich aus, auch wenn nicht alles sofort Früchte trägt.



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Zwillinge (21. Mai - 21. Juni)

Ihre Neugier ist heute geweckt, doch Vorsicht: Zu viele Impulse könnten Sie verwirren. Versuchen Sie, sich auf ein Thema zu fokussieren und nicht alles gleichzeitig anzupacken. Im Job kann eine unerwartete Nachricht für Unruhe sorgen, behalten Sie dennoch einen kühlen Kopf.



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Krebs (22. Juni - 22. Juli)

Emotionale Schwankungen prägen diesen Tag. Sie spüren besonders stark, was Ihnen und anderen guttut – nutzen Sie diese Sensibilität, um Verständnis zu zeigen, aber lassen Sie sich nicht von fremden Sorgen überrollen.



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Löwe (23. Juli - 23. August)

Selbstbewusstsein ist heute Ihr Trumpf, allerdings könnten Sie auf jemanden treffen, der Ihr Auftreten kritisch hinterfragt. Lassen Sie sich nicht provozieren, sondern begegnen Sie Kritik mit Offenheit.



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Jungfrau (24. August - 23. September)

Struktur und Klarheit sind heute gefragt, doch nicht jeder hält sich an Ihre Pläne. Lassen Sie Flexibilität zu und akzeptieren Sie kleine Umwege. Es kann helfen, Aufgaben gemeinsam anzugehen, statt alles selbst zu erledigen.



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Waage (24. September - 23. Oktober)

Zwischen Harmoniebedürfnis und nötigen Entscheidungen: Sie spüren heute stärker denn je, dass nicht immer alles im Gleichgewicht ist. Versuchen Sie, Spannungen nicht zu ignorieren, sondern konstruktiv anzugehen.



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Skorpion (24. Oktober - 22. November)

Intensität prägt Ihren Tag. Sie gehen heute Dingen auf den Grund und scheuen sich nicht vor tiefgründigen Gesprächen. Allerdings besteht die Gefahr, dass Sie sich zu sehr in Details verlieren. Setzen Sie klare Grenzen, um sich nicht zu verausgaben.



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Schütze (23. November - 21. Dezember)

Reiselust und Fernweh sind heute besonders ausgeprägt, doch nicht alles lässt sich sofort verwirklichen. Nutzen Sie Ihre Kreativität, um neue Wege zu finden, auch im Kleinen für Abwechslung zu sorgen.



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Steinbock (22. Dezember - 20. Jänner)

Disziplin und Ausdauer sind heute gefragt, doch Sie dürfen auch Schwäche zeigen. Vielleicht läuft nicht alles nach Plan, aber gerade darin liegt eine Chance, flexibel zu bleiben und alternative Wege zu entdecken.



Weiterlesen: Das komplette Horoskop für Steinbock





Wassermann (21. Jänner - 19. Februar)

Unkonventionelle Ideen begleiten Sie durch den Tag, doch nicht jede findet sofort Anklang. Lassen Sie sich davon nicht entmutigen, sondern bleiben Sie Ihrem eigenen Weg treu.



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Fische (20. Februar - 20. März)

Feinfühligkeit zeichnet Sie heute besonders aus. Sie nehmen Stimmungen intensiver wahr und könnten sich leichter als sonst beeinflussen lassen. Ziehen Sie klare Grenzen, um sich selbst zu schützen.



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Das war dein Ausblick für heute - aber die Sterne drehen sich weiter. Wenn du wissen willst, wie oder was dein Wochen-, Monats- oder Jahreshoroskop bereithält, dann klick dich rein auf https://www.heute.at/horoskop und entdecke noch mehr spannende Einblicke in dein Sternzeichen.