i Horoskop heute.at Tageshoroskop Horoskop heute: Das sagen die Sterne am 14. November Was bringt der Samstag? Das Tageshoroskop verrät, was die Sterne heute für alle zwölf Sternzeichen in Liebe, Beruf und Alltag bereithalten. Von Heute Life 14.11.2026, 04:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Widder (21. März - 20. April)

Energie und Tatendrang sind heute Ihre ständigen Begleiter. Dennoch könnten kleine Missverständnisse im Gespräch mit anderen für Unruhe sorgen. Hören Sie aufmerksam zu und überstürzen Sie keine Entscheidungen. Die zweite Tageshälfte eignet sich, um begonnene Projekte zu festigen, statt ständig Neues zu starten.



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Stier (21. April - 20. Mai)

Stabilität ist heute Ihr Motto, doch plötzlich auftretende Ereignisse könnten Ihre Routine durcheinanderbringen. Lassen Sie sich nicht aus der Ruhe bringen: Mit Geduld und Pragmatismus meistern Sie auch kleine Stolpersteine.



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Zwillinge (21. Mai - 21. Juni)

Heute sprühen Sie vor Ideen und Ihr Kommunikationsgeschick ist gefragt. Dennoch fällt es Ihnen womöglich schwer, sich auf eine Sache zu konzentrieren. Priorisieren Sie Ihre Aufgaben und lassen Sie sich nicht von Nebensächlichkeiten ablenken.



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Krebs (22. Juni - 22. Juli)

Gefühle stehen heute besonders im Vordergrund. Sie spüren eine feine Sensibilität für die Bedürfnisse anderer, könnten aber selbst mit inneren Unsicherheiten kämpfen. Versuchen Sie, sich nicht zu sehr von Stimmungen anderer leiten zu lassen.



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Löwe (23. Juli - 23. August)

Selbstbewusstsein und Kreativität zeichnen Ihren Tag aus. Ihre Ideen stoßen auf offene Ohren, dennoch sollten Sie darauf achten, andere nicht zu übergehen. Zu viel Eigensinn könnte heute zu Konflikten führen.



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Jungfrau (24. August - 23. September)

Ihre analytische Stärke hilft Ihnen, Überblick im Alltag zu behalten. Doch zu viel Perfektionismus könnte Sie heute ausbremsen. Akzeptieren Sie, dass manches nicht planbar ist und lassen Sie kleine Fehler zu.



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Waage (24. September - 23. Oktober)

Ausgewogenheit ist Ihr Leitmotiv, doch heute können Sie sich schwer zwischen verschiedenen Optionen entscheiden. Vertrauen Sie auf Ihr Bauchgefühl, anstatt alles zu zerdenken.



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Skorpion (24. Oktober - 22. November)

Tiefe Emotionen und eine starke Intuition begleiten Sie durch diesen Tag. Allerdings könnten Sie dazu neigen, sich zu sehr in Details zu verlieren oder alte Themen wieder aufzurollen.



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Schütze (23. November - 21. Dezember)

Abenteuerlust und Optimismus prägen Ihren Tag. Sie sind voller Tatendrang, doch sollten Sie darauf achten, sich nicht zu übernehmen oder zu viel auf einmal zu wollen.



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Steinbock (22. Dezember - 20. Jänner)

Struktur und Disziplin bestimmen Ihren Alltag, doch heute könnten unerwartete Herausforderungen Ihre Pläne durchkreuzen. Versuchen Sie, gelassen zu bleiben und flexibel auf Veränderungen zu reagieren.



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Wassermann (21. Jänner - 19. Februar)

Neugierde und Offenheit führen Sie heute zu neuen Ideen. Allerdings könnten Ihnen festgefahrene Strukturen oder Widerstände im Weg stehen. Lassen Sie sich davon nicht entmutigen, sondern setzen Sie auf kreative Lösungen.



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Fische (20. Februar - 20. März)

Ihre Feinfühligkeit ist heute besonders ausgeprägt. Sie nehmen viel wahr und reagieren sensibel auf Stimmungen im Umfeld. Achten Sie darauf, sich nicht zu sehr von negativen Schwingungen beeinflussen zu lassen.



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Das war dein Ausblick für heute - aber die Sterne drehen sich weiter. Wenn du wissen willst, wie oder was dein Wochen-, Monats- oder Jahreshoroskop bereithält, dann klick dich rein auf https://www.heute.at/horoskop und entdecke noch mehr spannende Einblicke in dein Sternzeichen.