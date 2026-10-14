i Horoskop heute.at Tageshoroskop Horoskop heute: Das sagen die Sterne am 14. October Was bringt der Mittwoch? Das Tageshoroskop verrät, was die Sterne heute für alle zwölf Sternzeichen in Liebe, Beruf und Alltag bereithalten. Von Heute Life 14.10.2026, 04:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Widder (21. März - 20. April)

Neue Herausforderungen könnten heute Ihren Alltag aufmischen. Sie sind bereit, sich durchzusetzen, doch nicht jedes Hindernis lässt sich mit Kraft überwinden. Geduld ist heute ebenso wichtig wie Initiative.



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Stier (21. April - 20. Mai)

Vertraute Routinen geben Halt, doch heute könnten Sie das Gefühl haben, dass Veränderungen nötig sind. Überstürzen Sie nichts, lassen Sie sich Zeit für Entscheidungen. Ein kleiner Rückschritt ist manchmal der Beginn einer neuen Entwicklung.



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Zwillinge (21. Mai - 21. Juni)

Ihre Neugierde bringt frischen Wind in den Tag. Sie haben Lust, Neues auszuprobieren, doch Vorsicht vor sprunghaften Aktionen. Nicht jede Gelegenheit ist so verlockend, wie sie scheint.



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Krebs (22. Juni - 22. Juli)

Emotionen stehen heute im Fokus. Sie spüren vielleicht eine innere Unruhe, die Sie nachdenklich macht. Nehmen Sie sich Zeit, um herauszufinden, was Ihnen wirklich wichtig ist.



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Löwe (23. Juli - 23. August)

Sie stehen heute gern im Mittelpunkt, doch nicht alle reagieren begeistert auf Ihre Selbstsicherheit. Ein wenig Zurückhaltung kann Wunder wirken und den Kontakt zu anderen vertiefen.



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Jungfrau (24. August - 23. September)

Organisation ist Ihre Stärke, doch heute kann es zu unerwarteten Störungen kommen. Lassen Sie sich davon nicht aus dem Konzept bringen. Manchmal führt ein Plan B zu überraschend guten Ergebnissen.



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Waage (24. September - 23. Oktober)

Balance zu finden, fällt heute nicht leicht. Zwischen Verpflichtungen und dem Bedürfnis nach Leichtigkeit entsteht Spannung. Nehmen Sie sich bewusst Zeit für beides – Arbeit und Vergnügen müssen kein Widerspruch sein.



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Skorpion (24. Oktober - 22. November)

Tiefe Gefühle und starke Intuition begleiten Sie durch den Tag. Vertrauen Sie Ihrem Bauchgefühl, aber lassen Sie sich nicht von Emotionen mitreißen. Ein ruhiger Blick auf die Dinge bringt Klarheit.



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Schütze (23. November - 21. Dezember)

Reiselust und Abenteuerdrang wollen heute ausgelebt werden, doch Verpflichtungen könnten Sie ausbremsen. Akzeptieren Sie, dass nicht alles sofort möglich ist – Träume bleiben dennoch wertvoll.



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Steinbock (22. Dezember - 20. Jänner)

Ernsthaftigkeit ist Ihre Stärke, doch heute dürfen Sie sich auch kleine Pausen erlauben. Nicht alles lässt sich mit Disziplin und Kontrolle lösen. Vertrauen Sie darauf, dass manches sich von selbst ordnet.



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Wassermann (21. Jänner - 19. Februar)

Unkonventionelle Gedanken bestimmen Ihren Tag. Sie haben Lust, alte Muster zu durchbrechen, stoßen dabei aber auf Widerstand. Geben Sie Ihren Impulsen Raum, bleiben Sie dennoch rücksichtsvoll.



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Fische (20. Februar - 20. März)

Sensibilität zeichnet Sie heute aus, doch Vorsicht: Nicht alles, was Sie spüren, muss auch real sein. Bleiben Sie geerdet und lassen Sie sich nicht von Stimmungen treiben.



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Das war dein Ausblick für heute - aber die Sterne drehen sich weiter. Wenn du wissen willst, wie oder was dein Wochen-, Monats- oder Jahreshoroskop bereithält, dann klick dich rein auf https://www.heute.at/horoskop und entdecke noch mehr spannende Einblicke in dein Sternzeichen.