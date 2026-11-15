i Horoskop heute.at Tageshoroskop Horoskop heute: Das sagen die Sterne am 15. November Was bringt der Sonntag? Das Tageshoroskop verrät, was die Sterne heute für alle zwölf Sternzeichen in Liebe, Beruf und Alltag bereithalten. Von Heute Life 15.11.2026, 04:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Widder (21. März - 20. April)

Ungewohnte Herausforderungen könnten heute Ihre Geduld auf die Probe stellen. Besonders im beruflichen Umfeld tauchen Situationen auf, in denen Sie Kompromisse eingehen müssen. Es lohnt sich, einen kühlen Kopf zu bewahren und impulsive Reaktionen zu vermeiden.



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Stier (21. April - 20. Mai)

Geduld und Ausdauer sind heute gefragt. Im Job könnte ein langersehntes Projekt endlich Fortschritte machen, allerdings nicht ohne Stolpersteine. Vertrauen Sie auf Ihre Fähigkeiten und lassen Sie sich nicht verunsichern, wenn unerwartete Kritik aufkommt.



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Zwillinge (21. Mai - 21. Juni)

Flexibilität zahlt sich heute aus. Unerwartete Nachrichten könnten Ihren Tagesablauf durcheinanderbringen. Es ist ratsam, nicht an alten Plänen festzuhalten, sondern offen für Änderungen zu bleiben.



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Krebs (22. Juni - 22. Juli)

Gefühle stehen heute im Mittelpunkt. Sie spüren eine tiefe Sehnsucht nach Geborgenheit und Harmonie, doch nicht alle Wünsche lassen sich sofort erfüllen. Im Familienkreis könnten unterschiedliche Erwartungen aufeinandertreffen.



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Löwe (23. Juli - 23. August)

Selbstbewusstsein und Tatendrang prägen Ihren Tag. Sie stoßen bei Ihren Vorhaben jedoch nicht überall auf Zustimmung. Konstruktive Kritik kann heute wertvolle Impulse liefern – nehmen Sie sie ernst, ohne sich aus der Bahn werfen zu lassen.



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Jungfrau (24. August - 23. September)

Struktur und Organisation bestimmen Ihr Handeln. Sie erledigen Aufgaben mit großer Sorgfalt, doch der Drang nach Perfektion kann heute zu Unzufriedenheit führen. Seien Sie nachsichtig mit sich selbst und akzeptieren Sie, dass nicht alles gelingen muss.



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Waage (24. September - 23. Oktober)

Harmoniebedürfnis und Ausgleich stehen im Fokus. Sie sind heute besonders sensibel für Stimmungen in Ihrem Umfeld und möchten Spannungen vermeiden. Dennoch sollten Sie eigene Wünsche nicht völlig hintanstellen.



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Skorpion (24. Oktober - 22. November)

Intensität prägt Ihren Tag. Sie spüren eine starke innere Unruhe und könnten dazu neigen, Konflikte zu forcieren. Nicht jeder Widerstand muss jedoch bekämpft werden – manchmal lohnt es sich, nachzugeben und abzuwarten.



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Schütze (23. November - 21. Dezember)

Abenteuerlust und Optimismus treiben Sie an, doch heute fordert der Alltag Ihre Aufmerksamkeit. Es gilt, praktische Probleme zu lösen und Verantwortungen nicht zu vernachlässigen. Ein klarer Kopf hilft, Prioritäten zu setzen.



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Steinbock (22. Dezember - 20. Jänner)

Verantwortung und Disziplin bestimmen Ihren Tag. Sie stehen vor wichtigen Entscheidungen, die nicht auf die lange Bank geschoben werden sollten. Zögern Sie nicht, Unterstützung einzuholen – gemeinsam geht vieles leichter.



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Wassermann (21. Jänner - 19. Februar)

Unkonventionelle Ideen wollen verwirklicht werden, doch nicht alle sind heute offen für Ihre Vorschläge. Geduld ist gefragt, wenn Sie auf Widerstände treffen. Lassen Sie sich nicht entmutigen, sondern setzen Sie auf kreative Lösungen.



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Fische (20. Februar - 20. März)

Empathie und Intuition begleiten Sie durch den Tag. Sie haben ein feines Gespür für die Sorgen anderer, laufen jedoch Gefahr, sich selbst dabei zu vernachlässigen. Setzen Sie heute klare Grenzen, um Ihre Kraftreserven zu schützen.



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Das war dein Ausblick für heute - aber die Sterne drehen sich weiter. Wenn du wissen willst, wie oder was dein Wochen-, Monats- oder Jahreshoroskop bereithält, dann klick dich rein auf https://www.heute.at/horoskop und entdecke noch mehr spannende Einblicke in dein Sternzeichen.