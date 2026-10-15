i Horoskop heute.at Tageshoroskop Horoskop heute: Das sagen die Sterne am 15. October Was bringt der Donnerstag? Das Tageshoroskop verrät, was die Sterne heute für alle zwölf Sternzeichen in Liebe, Beruf und Alltag bereithalten. Von Heute Life 15.10.2026, 04:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Widder (21. März - 20. April)

Ein energiereicher Tag erwartet Sie. Sie könnten sich heute mit einer Aufgabe konfrontiert sehen, die mehr Fingerspitzengefühl verlangt als üblich. Setzen Sie Ihre Kraft gezielt ein, statt sich in Kleinigkeiten zu verzetteln.



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Stier (21. April - 20. Mai)

Geduld ist heute Ihr wichtigster Begleiter. In manchen Situationen scheint es, als kämen die Dinge nicht rasch genug voran. Doch ein vorschnelles Handeln könnte mehr Schaden als Nutzen bringen.



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Zwillinge (21. Mai - 21. Juni)

Neue Impulse drängen heute in Ihr Leben. Es fällt Ihnen leicht, Kontakte zu knüpfen und anregende Gespräche zu führen. Allerdings besteht die Gefahr, sich zu verzetteln, wenn Sie zu viele Projekte gleichzeitig beginnen.



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Krebs (22. Juni - 22. Juli)

Sensibilität prägt Ihren Tag. Sie nehmen Stimmungen in Ihrem Umfeld besonders stark wahr und reagieren darauf. Das kann bereichernd sein, aber Sie sollten sich davor hüten, die Gefühle anderer zu sehr zu übernehmen.



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Löwe (23. Juli - 23. August)

Heute stehen Sie im Mittelpunkt – ob Sie wollen oder nicht. Ihre Ausstrahlung zieht Blicke auf sich, gleichzeitig könnten Erwartungen an Sie herangetragen werden, die Ihnen nicht immer angenehm sind.



Weiterlesen: Das komplette Horoskop für Löwe





Jungfrau (24. August - 23. September)

Präzision und Struktur sind heute Ihre Stärken. Nutzen Sie diese, um Ihre Aufgaben planvoll zu erledigen. Dennoch sollten Sie sich Raum für Flexibilität lassen, denn nicht alles verläuft nach Plan.



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Waage (24. September - 23. Oktober)

Balance ist heute Ihr Schlüssel zum Erfolg. Sie spüren deutlich, wo Sie Kompromisse eingehen müssen und wo es wichtig ist, für Ihre Überzeugungen einzustehen.



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Skorpion (24. Oktober - 22. November)

Tiefe Gefühle prägen diesen Tag. Sie sind bereit, hinter die Fassade zu blicken – bei sich selbst und anderen. Das kann zu ehrlichen, aber auch fordernden Gesprächen führen.



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Schütze (23. November - 21. Dezember)

Abenteuerlust und Fernweh machen sich bemerkbar. Heute reizt Sie alles, was außerhalb Ihrer Routine liegt. Dennoch sollten Sie nicht übereilt handeln – manches braucht Zeit, um sich zu entwickeln.



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Steinbock (22. Dezember - 20. Jänner)

Verantwortung steht heute im Vordergrund. Sie werden vielleicht mit Aufgaben konfrontiert, die Disziplin und Ausdauer verlangen. Es ist wichtig, Prioritäten zu setzen und sich nicht zu überfordern.



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Wassermann (21. Jänner - 19. Februar)

Neugier und Offenheit prägen Ihren Tag. Sie sind offen für neue Erfahrungen und Kontakte, doch sollten Sie aufpassen, sich nicht zu verzetteln. Setzen Sie Prioritäten, damit Ihre Energie nicht verstreut wird.



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Fische (20. Februar - 20. März)

Ihre Empathie ist heute besonders ausgeprägt. Sie nehmen feine Zwischentöne wahr und können anderen eine wertvolle Stütze sein. Achten Sie jedoch darauf, nicht zu viel von sich selbst zu geben.



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Das war dein Ausblick für heute - aber die Sterne drehen sich weiter. Wenn du wissen willst, wie oder was dein Wochen-, Monats- oder Jahreshoroskop bereithält, dann klick dich rein auf https://www.heute.at/horoskop und entdecke noch mehr spannende Einblicke in dein Sternzeichen.