i Horoskop heute.at Tageshoroskop Horoskop heute: Das sagen die Sterne am 16. November Was bringt der Montag? Das Tageshoroskop verrät, was die Sterne heute für alle zwölf Sternzeichen in Liebe, Beruf und Alltag bereithalten. Von Heute Life 16.11.2026, 04:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Widder (21. März - 20. April)

Der heutige Tag fordert Ihren Tatendrang heraus. Sie spüren einen inneren Impuls, Dinge voranzutreiben, doch nicht alle Menschen in Ihrem Umfeld ziehen mit. Geduld ist gefragt, auch wenn es schwerfällt, sich zurückzuhalten.



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Stier (21. April - 20. Mai)

Vertraute Strukturen geben Ihnen heute Halt, doch eine kleine Unsicherheit schleicht sich ein. Es könnte sein, dass Sie heute Entscheidungen treffen müssen, die nicht sofort Wirkung zeigen.



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Zwillinge (21. Mai - 21. Juni)

Vielfalt prägt Ihren Tag. Sie jonglieren mit mehreren Aufgaben gleichzeitig, was einerseits bereichernd, andererseits aber auch anstrengend sein kann. Überforderung droht, wenn Sie keine Prioritäten setzen.



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Krebs (22. Juni - 22. Juli)

Emotionen spielen heute eine große Rolle. Sie spüren eine gewisse Sensibilität, die Sie sowohl inspiriert als auch verletzlich macht. Seien Sie achtsam im Umgang mit Ihren Gefühlen und lassen Sie sich nicht von Stimmungen anderer mitreißen.



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Löwe (23. Juli - 23. August)

Selbstbewusstsein ist heute Ihr Begleiter, doch Vorsicht: Übermut könnte Sie zu voreiligen Entschlüssen verleiten. Nicht jedes Ziel lässt sich im Alleingang erreichen, Kooperation verspricht mehr Erfolg.



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Jungfrau (24. August - 23. September)

Struktur ist heute Ihr Schlüssel zum Erfolg. Aufgaben verlangen Präzision und Sorgfalt, doch kleine Fehler schleichen sich rasch ein, wenn Sie zu sehr auf Perfektion achten.



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Waage (24. September - 23. Oktober)

Balance steht heute im Mittelpunkt. Sie versuchen, Beruf und Privatleben unter einen Hut zu bringen, was nicht immer einfach ist. Kleine Spannungen fordern Ihre Geduld, doch mit Diplomatie lassen sich Konflikte entschärfen.



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Skorpion (24. Oktober - 22. November)

Innere Prozesse beschäftigen Sie heute besonders. Sie spüren den Drang, tiefer zu blicken und verborgene Themen ans Licht zu holen. Nicht alles läuft nach Plan, doch gerade das bringt wichtige Erkenntnisse.



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Schütze (23. November - 21. Dezember)

Ihr Optimismus trägt Sie durch den Tag, doch Vorsicht vor zu großen Erwartungen. Manches braucht mehr Zeit, als Ihnen lieb ist, und Geduld ist gefragt.



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Steinbock (22. Dezember - 20. Jänner)

Verantwortung prägt Ihren Alltag. Sie stehen vor wichtigen Entscheidungen, die nicht nur Sie selbst betreffen. Überlegen Sie gut, bevor Sie handeln, auch wenn der Druck steigt.



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Wassermann (21. Jänner - 19. Februar)

Der heutige Tag bringt unerwartete Impulse. Sie sind offen für neue Ideen, doch nicht jede davon lässt sich sofort umsetzen. Lassen Sie sich nicht von Nervosität leiten und nehmen Sie sich Zeit für Entscheidungen.



Lies hier das ganze Horoskop für Wassermann





Fische (20. Februar - 20. März)

Feinfühligkeit ist heute Ihre Stärke, aber auch Ihre Herausforderung. Sie nehmen Stimmungen besonders intensiv wahr und könnten sich schnell von der Umgebung beeinflussen lassen.



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Das war dein Ausblick für heute - aber die Sterne drehen sich weiter. Wenn du wissen willst, wie oder was dein Wochen-, Monats- oder Jahreshoroskop bereithält, dann klick dich rein auf https://www.heute.at/horoskop und entdecke noch mehr spannende Einblicke in dein Sternzeichen.