i Horoskop heute.at Tageshoroskop Horoskop heute: Das sagen die Sterne am 16. September Was bringt der Mittwoch? Das Tageshoroskop verrät, was die Sterne heute für alle zwölf Sternzeichen in Liebe, Beruf und Alltag bereithalten. Von Heute Life 16.09.2026, 04:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Widder (21. März - 20. April)

Ungewöhnliche Situationen könnten heute Ihren Alltag aufmischen. Sie beweisen Mut, doch nicht jede Herausforderung verlangt sofort eine Reaktion. Manches braucht Zeit zum Nachdenken.



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Stier (21. April - 20. Mai)

Geduld ist heute Ihr Schlüssel zum Erfolg. Obwohl Sie vieles erreichen wollen, stoßen Sie möglicherweise auf Verzögerungen, die nicht in Ihrer Hand liegen. Lassen Sie sich davon nicht entmutigen.



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Zwillinge (21. Mai - 21. Juni)

Unruhe begleitet Sie durch den Tag. Es fällt Ihnen schwer, sich zu konzentrieren, da Ihre Gedanken ständig abschweifen. Nutzen Sie diese Energie für kreative Projekte oder um neue Ideen zu entwickeln.



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Krebs (22. Juni - 22. Juli)

Gefühle spielen heute eine große Rolle. Sie verspüren den Wunsch nach Geborgenheit, doch es könnte Auseinandersetzungen mit nahestehenden Personen geben. Lassen Sie sich nicht entmutigen – offene Kommunikation hilft.



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Löwe (23. Juli - 23. August)

Sie genießen heute viel Aufmerksamkeit, was Ihr Selbstbewusstsein stärkt. Dennoch sollten Sie darauf achten, andere nicht zu übergehen. Nicht jeder teilt Ihre Begeisterung und Ihren Elan.



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Jungfrau (24. August - 23. September)

Sie starten strukturiert in den Tag und erledigen Aufgaben mit gewohnter Sorgfalt. Dennoch könnten Kleinigkeiten Ihren Perfektionismus auf die Probe stellen.



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Waage (24. September - 23. Oktober)

Harmonie ist Ihnen heute besonders wichtig. Sie versuchen, Konflikte zu vermeiden, doch manchmal ist eine Auseinandersetzung unvermeidlich. Bleiben Sie fair und hören Sie auf beide Seiten.



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Skorpion (24. Oktober - 22. November)

Intensität prägt diesen Tag. Sie spüren deutlich, was Ihnen wichtig ist, und sind bereit, sich einzusetzen. Doch Vorsicht: Ihr Drang nach Kontrolle könnte zu Missverständnissen führen.



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Schütze (23. November - 21. Dezember)

Ihre Abenteuerlust ist heute spürbar. Sie sehnen sich nach Abwechslung und neuen Erfahrungen, doch der Alltag lässt nicht alles zu. Versuchen Sie, kleine Fluchten in den Tag einzubauen.



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Steinbock (22. Dezember - 20. Jänner)

Pflichtbewusstsein und Ausdauer zeichnen Sie heute aus. Sie arbeiten zielstrebig, stoßen aber an Ihre Grenzen, wenn Sie keine Pausen einlegen. Gönnen Sie sich zwischendurch Momente der Erholung.



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Wassermann (21. Jänner - 19. Februar)

Unkonventionelle Ideen bestimmen Ihren Tag. Sie haben Lust, neue Wege zu gehen, stoßen dabei aber auf Widerstände. Lassen Sie sich davon nicht abschrecken, sondern bleiben Sie flexibel.



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Fische (20. Februar - 20. März)

Sensibilität begleitet Sie heute. Sie nehmen Stimmungen besonders fein wahr, was bereichernd, aber auch anstrengend sein kann. Ziehen Sie bei Bedarf klare Grenzen, um sich nicht zu überfordern.



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Das war dein Ausblick für heute - aber die Sterne drehen sich weiter. Wenn du wissen willst, wie oder was dein Wochen-, Monats- oder Jahreshoroskop bereithält, dann klick dich rein auf https://www.heute.at/horoskop und entdecke noch mehr spannende Einblicke in dein Sternzeichen.