i Horoskop heute.at Tageshoroskop Horoskop heute: Das sagen die Sterne am 17. November Was bringt der Dienstag? Das Tageshoroskop verrät, was die Sterne heute für alle zwölf Sternzeichen in Liebe, Beruf und Alltag bereithalten. Von Heute Life 17.11.2026, 04:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Widder (21. März - 20. April)

Ein neuer Tag bringt neue Herausforderungen, aber auch Chancen. Sie könnten das Gefühl haben, dass andere hohe Erwartungen an Sie stellen. Lassen Sie sich davon nicht unter Druck setzen, sondern vertrauen Sie auf Ihre eigenen Fähigkeiten. Diskussionen am Arbeitsplatz verlangen Fingerspitzengefühl – nicht jede Konfrontation ist heute zielführend.



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Stier (21. April - 20. Mai)

Sicherheit ist Ihnen heute besonders wichtig, dennoch könnten unerwartete Ereignisse Ihre Routine durcheinanderbringen. Lassen Sie sich davon nicht zu sehr aus der Ruhe bringen. Flexibilität zahlt sich aus, auch wenn es Ihnen schwerfällt, von gewohnten Wegen abzuweichen.



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Zwillinge (21. Mai - 21. Juni)

Kommunikation steht heute im Mittelpunkt. Sie sind geistig wach und können andere mit Ihren Ideen begeistern. Allerdings neigen Sie dazu, sich zu verzetteln und zu viel auf einmal anzupacken. Strukturieren Sie Ihre Gedanken, um Ihr Potenzial voll auszuschöpfen.



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Krebs (22. Juni - 22. Juli)

Das Bedürfnis nach Geborgenheit ist heute ausgeprägt. Gleichzeitig spüren Sie eine diffuse Unruhe, die Sie schwer einordnen können. Versuchen Sie, nicht zu sehr an Altem festzuhalten, sondern öffnen Sie sich für kleine Veränderungen.



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Löwe (23. Juli - 23. August)

Der Tag beginnt mit viel Schwung und Tatendrang. Ihr Enthusiasmus steckt andere an, doch es besteht die Gefahr, sich zu überschätzen. Bleiben Sie realistisch in Ihren Erwartungen, sowohl an sich selbst als auch an Ihr Umfeld.



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Jungfrau (24. August - 23. September)

Sie sehnen sich nach Ordnung und Klarheit, doch nicht alles läuft heute nach Plan. Unerwartete Störungen könnten Ihr Gleichgewicht ins Wanken bringen. Versuchen Sie, flexibel zu bleiben und sich nicht in Details zu verlieren.



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Waage (24. September - 23. Oktober)

Der Wunsch nach Harmonie ist groß, doch heute könnten Spannungen in Beziehungen auftreten. Lassen Sie sich davon nicht entmutigen. Ehrliche Gespräche schaffen Klarheit, auch wenn sie zunächst unbequem sind.



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Skorpion (24. Oktober - 22. November)

Tiefe Gefühle bestimmen den Tag. Sie spüren, dass Veränderungen anstehen, auch wenn Sie diese noch nicht klar benennen können. Lassen Sie sich auf innere Prozesse ein, statt alles zu kontrollieren.



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Schütze (23. November - 21. Dezember)

Neugier treibt Sie heute an, Neues auszuprobieren. Allerdings könnten Sie sich zu schnell von Möglichkeiten begeistern lassen und dabei das Wesentliche aus den Augen verlieren. Überlegen Sie, was Ihnen wirklich wichtig ist.



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Steinbock (22. Dezember - 20. Jänner)

Verantwortung steht heute im Mittelpunkt. Sie werden gefordert, über sich hinauszuwachsen, doch unterschätzen Sie nicht die Bedeutung kleiner Erfolge. Geduld ist gefragt, auch wenn es Ihnen schwerfällt, auf Ergebnisse zu warten.



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Wassermann (21. Jänner - 19. Februar)

Unkonventionelle Ideen sprudeln heute nur so aus Ihnen heraus. Ihr Einfallsreichtum wird geschätzt, doch nicht jeder ist bereit, Ihren Gedanken sofort zu folgen. Geduld ist gefragt, wenn andere zögern.



Weiterlesen: Das komplette Horoskop für Wassermann





Fische (20. Februar - 20. März)

Ihre Sensibilität ist heute besonders ausgeprägt. Sie nehmen Stimmungen intensiv wahr und lassen sich leicht davon beeinflussen. Halten Sie inne, wenn Ihnen alles zu viel wird, und ziehen Sie klare Grenzen.



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Das war dein Ausblick für heute - aber die Sterne drehen sich weiter. Wenn du wissen willst, wie oder was dein Wochen-, Monats- oder Jahreshoroskop bereithält, dann klick dich rein auf https://www.heute.at/horoskop und entdecke noch mehr spannende Einblicke in dein Sternzeichen.